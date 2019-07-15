Бывший владелец Антипинского НПЗ задержан по делу о кредите Сбербанка

Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров в субботу был задержан в аэропорту Шереметьево. Как стало известно “Ъ”, он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.

Было возбуждено уголовное дело по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственный департамент МВД, который ведет дело, намерен ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Детали уголовного дела не разглашаются, но источники “Ъ” сообщили, что речь может идти о мошенничестве с кредитом на сумму $1,75 млрд, взятым у Сбербанка на строительство предприятия, но, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, а средства на эти цели были получены еще и в двух других банках.

В New Stream заявили “Ъ”, что господин Мазуров никогда не скрывался от следствия и его задержание расценивается как попытка давления на следствие со стороны недоброжелателей.

В Сбербанке, который, по данным источников “Ъ”, стал инициатором уголовного разбирательства, от комментариев отказались.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной этого года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нефтяника взяли у трапа».