Нефтяника взяли у трапа

Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. В New Stream заявили “Ъ”, что Дмитрий Мазуров никогда не скрывался от следствия и расценивают его задержание как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей. 15 июля суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании нефтянику меры пресечения.

Как рассказали источники “Ъ” в полиции, Дмитрий Мазуров был задержан поздним вечером в субботу в московском аэропорту. По словам источника “Ъ” в МВД, накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость. Силовики решили пресечь эту попытку и задержали нефтепромышленника при прохождении паспортного контроля. Его доставили в ИВС на Петровке, 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ.

Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки. Также в компании сообщили, что господин Мазуров никогда не скрывался от следствия и 11 июля «добровольно приехал в следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам». А за 5 июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено. В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей».

Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена.

Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников “Ъ”, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия (оно было построено, как говорят источники “Ъ”, по стоимости ниже рыночной). Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены. Именно Сбербанк и стал, по данным источников “Ъ”, инициатором уголовного разбирательства.

Как ранее сообщал “Ъ”, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной этого года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

Источники "Ъ" рассказывают, что в залоговом договоре по кредиту 2013 года на $1,75 млрд со Сбербанком было записано условие, по которому в случае остановки завода банк может забрать акции Vikay. Позже акции были проданы совместному предприятию Сбербанка и Socar. Само АО «Антипинский НПЗ» сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители банка.

В Сбербанке от комментариев отказались.

Сергей Машкин, Дмитрий Козлов