Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова. Он останется под стражей до 12 сентября, сообщает «РИА Новости».

Ранее “Ъ” сообщал, что господин Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. Детали уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не разглашались, но источники “Ъ” сообщили, что речь может идти о мошенничестве с кредитом на сумму $1,75 млрд, взятым у Сбербанка на строительство предприятия. По данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, а средства на эти цели были получены еще и в двух других банках.

Выступая в суде, господин Мазуров отверг подозрения в хищении. «Я не вел хозяйственной деятельности на заводе и не расписывался в получении этих кредитов. Обвинять меня в том, что я как-то завладел этими деньгами, смешно. Я не подписывал документы, я лишь ручался за эти кредиты, а не брал их»,— цитирует его ТАСС. «Когда Сбербанк говорит о том, что они потеряли большую сумму, никто не говорит о том, что нам был выдан кредит в долларах, который тогда стоил 30 руб. Они потребовали уступить место в руководстве, что я и сделал: из семи директоров в руководстве оказались три сотрудника Сбербанка. С ноября прошлого года я уже никак не влияю на работу компании»,— добавил он.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной этого года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Нефтяника взяли у трапа».