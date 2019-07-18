Следствие присматривается к сделкам

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Фамилии фигурантов следствие не разглашает, но речь может идти в том числе об экс-гендиректоре компании Геннадии Лисовиченко. По мнению следствия, руководство завода злоупотребляло полномочиями в сделках по продаже имущества завода, в результате чего компания понесла убыток на 35 млн руб. Сейчас следствие разыскивает фигурантов.

О возбуждении следователями следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Тюменской области уголовного дела в отношении бывшего руководства АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) вечером в четверг сообщили в пресс-службе СКР. Имя фигуранта в интересах следствия не указывается. В комитете лишь отмечают, что речь идет о бывшем гендиректоре компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2004 года завод возглавлял Геннадий Лисовиченко. Предположительно именно он проверяется на причастность к злоупотреблениям (ст. 201 УК РФ) на предприятии.

«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АНПЗ заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил нефтеперерабатывающему заводу ущерб на сумму более 35 млн руб.»,— подчеркнули в СКР. На данный момент следствие выясняет местонахождение фигуранта и проверяет информацию о других возможных нарушениях в деятельности топ-менеджмента предприятия.

Напомним, проблемы у АНПЗ начались в начале года. Тогда завод подал заявление о собственном банкротстве. Позже в дело вошел главный кредитор предприятия Сбербанк, который получил контроль над контрольным пакетом акций АНПЗ, находившимся у основателей предприятия Дмитрия Мазурова и Владимира Калашникова. В итоге НПЗ перешел совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела следственным департаментом МВД в отношении основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, который был арестован Тверским райсудом по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Поводом стало заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

Дело касается предполагаемого хищения 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка. Причем в заявлении банка в качестве одного из расхитителей кредитных средств назывался господин Лисовиченко.

Интересно, что в четверг Сбербанк, как основной владелец предприятия, сообщил о возобновлении производственного цикла под руководством нового генерального директора Максима Андриасова. Запуск прошел в присутствии делегации представителей компании «СОКАР Энергоресурс» — совместного предприятия Сбербанка и группы отраслевых инвесторов.

«Несмотря на то что банк является основным кредитором нефтеперерабатывающего завода, банк не имеет опыта менеджмента производственных процессов на нефтеперерабатывающем предприятии. Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме»,— пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Связаться с представителями Геннадия Лисовиченко “Ъ” не удалось.

Игорь Лесовских, Екатеринбург