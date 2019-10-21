Рейтинги Интерпромбанка унесло «Новым потоком»

Кредитный рейтинг Интерпромбанка приближается к преддефолтному уровню — рейтинговое агентство АКРА снизило рейтинг банка сразу на две ступени. Произошло это в результате ухудшения ликвидности банка и потери части капитала. Агентство также установило негативный прогноз по рейтингу, ожидая дальнейшего ухудшения качества активов, существенная часть которых связана с бизнесменом Дмитрием Мазуровым.

Рейтинговое агентство АКРА 18 октября снизило рейтинг Интерпромбанка на две ступени — с B– (действует с июля) до СС. Рейтинг СС по шкале агентства означает «очень низкий уровень кредитоспособности», то есть существует повышенная вероятность невыполнения банком долговых обязательств в краткосрочной перспективе — банк может своевременно рассчитаться с кредиторами в зависимости от благоприятных внешних финансово-экономических условий в стране, а также от взаимодействия с кредиторами. Следующая ступень, С,— преддефолтный уровень. Достичь этой ступени, по мнению АКРА, банк также может, агентство установило негативный прогноз.

Понижение рейтинга обусловлено ухудшением позиции банка по ликвидности в результате сокращения объема высоколиквидных активов.

Проведенное агентством стресс-тестирование выявило дефицит ликвидности на уровне около 12% в стрессовом сценарии. Также у банка за последние два месяца снизились нормативы достаточности капитала в результате получения убытков от обесценения активов. Негативный прогноз отражает мнение АКРА о возможном дальнейшем ухудшении качества активов и снижении уровня достаточности капитала. Сейчас проблемная задолженность составляет около 30% ссудного портфеля банка и в основном приходится на компании нефтяной отрасли и предприятия, осуществляющие с ними взаимные операции, указывают аналитики АКРА.

Международное агентство Moody’s еще в конце июня снизило рейтинг Интерпромбанка до уровня Caa1 (чуть более высокая оценка, чем у АКРА). Агентство отметило «крайне высокую концентрацию кредитов» заемщикам, связанным с банкротящимся Антипинским НПЗ (ранее основной актив «Нового потока»), и неясные перспективы возврата долгов. Как ранее обращал внимание “Ъ”, к ряду компаний, бравших крупные кредиты в банке и связанных с группой «Новый поток», уже поданы иски о банкротстве (см. “Ъ” от 16 июля). Тогда Интерпромбанк не согласился с рейтингом и заявил, что, возможно, это «одно из проявлений отношения иностранного агентства к текущей ситуации в России в целом». На этот раз в банке не успели ответить на запрос “Ъ” до вечера 20 октября, пообещав предоставить комментарий 21 октября.

В основе пересмотра рейтинга лежит допущение АКРА о «сохранении текущей акционерной структуры» банка. Однако состав акционеров Интерпромбанка неустойчив. Основным акционером (19,56% акций) до недавнего времени был основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров, который владел банком как напрямую, так и через Антипинский НПЗ. В мае этого года доля господина Мазурова в НПЗ перешла за долги Сбербанку, а доля в Интерпромбанке сократилась до 17,25%. С июля господин Мазуров находится под стражей по подозрению в мошенничестве. Дело было возбуждено Сбербанком. Сейчас суд также рассматривает дело о личном банкротстве основателя «Нового потока», который выступал поручителем по ряду кредитов. На этом фоне господин Мазуров в июле продал свою долю в Интерпромбанке (17,25%) другому акционеру — сенатору Валерию Пономареву, который в результате сделки стал основным владельцем банка.

Впрочем, по мнению экспертов, продажа банка господину Пономареву с высокой вероятностью будет оспорена, что приведет к восстановлению прежней структуры собственности банка.

«Предполагать, что господин Мазуров действовал неосознанно в сделке с акциями банка в преддверии банкротства,— слишком наивно,— считает партнер FMG Group Николай Коленчук.— Действия по оспариванию этой сделки можно предполагать со стопроцентной вероятностью. Под оценку уйдут все сделки, как совершенные самим должником, так и совершенные в его интересах за три года до инициации процедуры банкротства».

Виталий Солдатских