Собянин: в сторону Москвы за ночь выпустили 462 беспилотника
В период с 23:00 мск 27 ноября по 07:00 мск 28 ноября в сторону Москвы летели 462 беспилотника. Большая часть из них нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в «Макс».
О первых 11 сбитых за сегодняшнюю ночь беспилотниках Сергей Собянин сообщил в 23:05 мск. Сообщение об общем количестве атаковавших Москву БПЛА было сделано в 07:03 мск. До этого, в 05:00 мск, мэр города сообщил о 21 уничтоженном беспилотнике.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин. По данным Минобороны России, с 08:00 до 20:00 мск 27 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 74 беспилотника. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.