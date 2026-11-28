О первых 11 сбитых за сегодняшнюю ночь беспилотниках Сергей Собянин сообщил в 23:05 мск. Сообщение об общем количестве атаковавших Москву БПЛА было сделано в 07:03 мск. До этого, в 05:00 мск, мэр города сообщил о 21 уничтоженном беспилотнике.