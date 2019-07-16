Германа Грефа услышали в Тверском суде

В понедельник, 15 июля, Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшей Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф. Уже после возбуждения уголовного дела о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка господин Мазуров дал подробные пояснения следствию и слетал в командировку за границу, по возвращении из которой его и задержали.

Заседание по рассмотрению ходатайства следователя следственного департамента МВД планировалось на десять утра, а началось только через шесть часов, когда конвой доставил в суд из изолятора временного содержания Дмитрия Мазурова. Все это время нефтяника ожидала группа из десятка бывших полицейских. Последние рассказывали, как господин Мазуров помог им и их товарищам, оплатив лечение после тяжелых ранений.

Когда судья Елена Булгакова стала устанавливать личность подозреваемого, господин Мазуров сообщил, что он родился в казахстанском Байконуре, имеет высшее образование, является председателем совета директоров ГК «Новый поток», а бизнесом занимается в основном в столице, где у него есть жилье.

Защитники тут же предложили отложить разбирательство, так как узнали о точном времени заседания слишком поздно и не смогли подготовить все документы, характеризующие подозреваемого.

Судья ходатайство защиты отклонила, а следователь МВД сообщил, что Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которым Сбербанку был причинен ущерб на сумму не менее 1,8 млрд руб. Арест, по версии следствия, в данном случае необходим, поскольку господин Мазуров может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а кроме того, еще не все участники предполагаемого преступления установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Адвокат Валерий Парфенов в свою очередь сообщил, что у Сбербанка нет никаких оснований считать, что его обманули.

НПЗ получил кредиты, в том числе под личные гарантии Дмитрия Мазурова, которые своевременно обслуживались. «Узнав о возбуждении уголовного дела,— отметил защитник,— Дмитрий Петрович с большим трудом добился встречи со следователем, которому 11 июля дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следствие обстоятельствам». При этом, как следует из заявления «Нового потока», за несколько дней до этого — 5 июля 2019 года — следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое затем было отменено руководством следственного департамента МВД.

В пояснениях, которые Дмитрий Мазуров и его защитники фактически повторили в Тверском суде, говорилось, что сам он лишь привлекал средства инвесторов в НПЗ, которые тратились руководством предприятия исключительно на его развитие. «Кредит был выделен Антипинскому НПЗ. Компания должна была обеспечивать за счет кредита себя сырьем и в дальнейшем выпускать продукцию. Не было никаких предпосылок для того, чтобы завод не работал или не смог выплатить кредит. Руководство Сбербанка осуществило искусственный дефолт, чтобы списать в качестве погашения кредита контрольный пакет акций компании "Викей", принадлежащий Мазурову. Первый кредит должен был погашаться до 1 июля 2019 года, но были созданы условия для повторного кредита на сумму на $500 млн»,— сообщил адвокат Парфенов. Сбербанк получил акции Антипинского НПЗ за долги в мае этого года. Позже совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» приобрело 80% акций НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области. Таким образом, Сбербанк стал кредитором и владельцем НПЗ. «Но Дмитрий Петрович с ноября 2018 года к его деятельности не имел отношения»,— добавил защитник, отметив, что именно Сбербанк создал основания для остановки завода, допустил дефолт по кредитам, будучи кредитором и акционером, и после всего этого еще и написал заявление.

Другой защитник отметил, что уничтожить доказательства по делу его доверитель никак не может, поскольку ими являются кредитные дела, находящиеся как у самого Сбербанка, так и НПЗ и следствия. Было также отмечено, что если бы господин Мазуров опасался уголовного преследования на родине, то он бы не вернулся из командировки в Женеву (его задержали в минувшую субботу по прилете в аэропорту), защитники не нашли в представленных им документах постановления о принятии следователем дела к своему производству, посчитав само расследование незаконным. «Это коммерческий спор, одна из сторон которого оказалась более влиятельной»,— сообщил при этом защитник, отметив, что следователь, выступая в суде дважды, заявил о том, что Дмитрий Мазуров совершил преступление, хотя признать это может только суд, рассматривая дело по существу. Наконец, как заметил пятый адвокат бизнесмена, он в течение многих лет помогал бывшим и действующим сотрудникам полиции, а также семьям погибших стражей порядка: «И вот теперь такая благодарность!» Учитывая все обстоятельства этого дела, защита предложила ограничиться домашним арестом, запретом определенных действий или залогом в 3 млн руб.

Сам Дмитрий Мазуров рассказал, что строил НПЗ 15 лет. «Все это нам обошлось в $3 млрд. За период сотрудничества со Сбербанком нами было выплачено $900 млн процентов, это большая сумма. Мы преодолели кризис 2015 года, когда по нам ударили долларовые кредиты, а летом прошлого года, запустив в работу последние установки по производству бензина, вышли на рентабельность»,— сказал господин Мазуров.

Однако, по словам Дмитрия Мазурова, в сентябре 2018 года Сбербанк ввел своих представителей в совет директоров НПЗ, а «в ноябре директор предприятия завалил его работу своими нелогичными действиями, продав одну и ту же продукцию двум покупателям».

Одним из них стала структура ВТБ, обратившаяся с исками в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона, что привело к заморозке активов НПЗ на $225 млн. В самом ВТБ уголовное дело господина Мазурова в понедельник не комментировали.

«Актив у меня был экспроприирован»,— закончил господин Мазуров. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сказав:

— Если я останусь на свободе, мы совместно со всеми сторонами конфликта разберемся, кто, где и в чем ошибся.

Судья арестовала его до 12 сентября. На соответствующее решение госпожи Булгаковой, которое адвокаты собираются обжаловать, группа поддержки нефтяника отреагировала криками: «Беспредел!»

В самом Сбербанке подтвердили, что в правоохранительные органы было направлено заявление в связи с многочисленными фактами незаконных действий Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко (в понедельник мера пресечения ему не избиралась), подпадающих под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК.

По версии Сбербанка, господа Мазуров и Лисовиченко ввели его и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у Антипинского НПЗ крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные господину Мазурову.

Кроме того, были выявлены многочисленные факты заключения НПЗ договоров «на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками», в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж. В заявлении Сбербанка подчеркивается, что указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности НПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и «высокому социальному напряжению в регионе». При этом в банке отметили, что сейчас осуществляются все необходимые действия для возобновления работы НПЗ.

Сергей Машкин, Николай Сергеев