Германа Грефа услышали в Тверском суде

В понедельник, 15 июля, Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшей Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф. Уже после возбуждения уголовного дела о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка господин Мазуров дал подробные пояснения следствию и слетал в командировку за границу, по возвращении из которой его и задержали.
Заседание по рассмотрению ходатайства следователя следственного департамента МВД планировалось на десять утра, а началось только через шесть часов, когда конвой доставил в суд из изолятора временного содержания Дмитрия Мазурова. Все это время нефтяника ожидала группа из десятка бывших полицейских. Последние рассказывали, как господин Мазуров помог им и их товарищам, оплатив лечение после тяжелых ранений.
Когда судья Елена Булгакова стала устанавливать личность подозреваемого, господин Мазуров сообщил, что он родился в казахстанском Байконуре, имеет высшее образование, является председателем совета директоров ГК «Новый поток», а бизнесом занимается в основном в столице, где у него есть жилье.
Защитники тут же предложили отложить разбирательство, так как узнали о точном времени заседания слишком поздно и не смогли подготовить все документы, характеризующие подозреваемого.
Судья ходатайство защиты отклонила, а следователь МВД сообщил, что Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которым Сбербанку был причинен ущерб на сумму не менее 1,8 млрд руб. Арест, по версии следствия, в данном случае необходим, поскольку господин Мазуров может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а кроме того, еще не все участники предполагаемого преступления установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
НПЗ получил кредиты, в том числе под личные гарантии Дмитрия Мазурова, которые своевременно обслуживались. «Узнав о возбуждении уголовного дела,— отметил защитник,— Дмитрий Петрович с большим трудом добился встречи со следователем, которому 11 июля дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следствие обстоятельствам». При этом, как следует из заявления «Нового потока», за несколько дней до этого — 5 июля 2019 года — следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое затем было отменено руководством следственного департамента МВД.
В пояснениях, которые Дмитрий Мазуров и его защитники фактически повторили в Тверском суде, говорилось, что сам он лишь привлекал средства инвесторов в НПЗ, которые тратились руководством предприятия исключительно на его развитие. «Кредит был выделен Антипинскому НПЗ. Компания должна была обеспечивать за счет кредита себя сырьем и в дальнейшем выпускать продукцию. Не было никаких предпосылок для того, чтобы завод не работал или не смог выплатить кредит. Руководство Сбербанка осуществило искусственный дефолт, чтобы списать в качестве погашения кредита контрольный пакет акций компании "Викей", принадлежащий Мазурову. Первый кредит должен был погашаться до 1 июля 2019 года, но были созданы условия для повторного кредита на сумму на $500 млн»,— сообщил адвокат Парфенов. Сбербанк получил акции Антипинского НПЗ за долги в мае этого года. Позже совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» приобрело 80% акций НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области. Таким образом, Сбербанк стал кредитором и владельцем НПЗ. «Но Дмитрий Петрович с ноября 2018 года к его деятельности не имел отношения»,— добавил защитник, отметив, что именно Сбербанк создал основания для остановки завода, допустил дефолт по кредитам, будучи кредитором и акционером, и после всего этого еще и написал заявление.
Другой защитник отметил, что уничтожить доказательства по делу его доверитель никак не может, поскольку ими являются кредитные дела, находящиеся как у самого Сбербанка, так и НПЗ и следствия. Было также отмечено, что если бы господин Мазуров опасался уголовного преследования на родине, то он бы не вернулся из командировки в Женеву (его задержали в минувшую субботу по прилете в аэропорту), защитники не нашли в представленных им документах постановления о принятии следователем дела к своему производству, посчитав само расследование незаконным. «Это коммерческий спор, одна из сторон которого оказалась более влиятельной»,— сообщил при этом защитник, отметив, что следователь, выступая в суде дважды, заявил о том, что Дмитрий Мазуров совершил преступление, хотя признать это может только суд, рассматривая дело по существу. Наконец, как заметил пятый адвокат бизнесмена, он в течение многих лет помогал бывшим и действующим сотрудникам полиции, а также семьям погибших стражей порядка: «И вот теперь такая благодарность!» Учитывая все обстоятельства этого дела, защита предложила ограничиться домашним арестом, запретом определенных действий или залогом в 3 млн руб.
Сам Дмитрий Мазуров рассказал, что строил НПЗ 15 лет. «Все это нам обошлось в $3 млрд. За период сотрудничества со Сбербанком нами было выплачено $900 млн процентов, это большая сумма. Мы преодолели кризис 2015 года, когда по нам ударили долларовые кредиты, а летом прошлого года, запустив в работу последние установки по производству бензина, вышли на рентабельность»,— сказал господин Мазуров.
Одним из них стала структура ВТБ, обратившаяся с исками в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона, что привело к заморозке активов НПЗ на $225 млн. В самом ВТБ уголовное дело господина Мазурова в понедельник не комментировали.
«Актив у меня был экспроприирован»,— закончил господин Мазуров. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сказав:
— Если я останусь на свободе, мы совместно со всеми сторонами конфликта разберемся, кто, где и в чем ошибся.
Судья арестовала его до 12 сентября. На соответствующее решение госпожи Булгаковой, которое адвокаты собираются обжаловать, группа поддержки нефтяника отреагировала криками: «Беспредел!»
В самом Сбербанке подтвердили, что в правоохранительные органы было направлено заявление в связи с многочисленными фактами незаконных действий Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко (в понедельник мера пресечения ему не избиралась), подпадающих под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК.
Кроме того, были выявлены многочисленные факты заключения НПЗ договоров «на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками», в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж. В заявлении Сбербанка подчеркивается, что указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности НПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и «высокому социальному напряжению в регионе». При этом в банке отметили, что сейчас осуществляются все необходимые действия для возобновления работы НПЗ.
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