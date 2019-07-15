Экс-совладелец Антипинского НПЗ проведет два месяца под арестом

Бывший совладелец Антипинского НПЗ арестован на два месяца. Решение принял Тверской суд столицы. Дмитрия Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Речь идет о сумме в 1,8 млрд руб. Сам фигурант назвал дело против него фарсом, заявив, что не распоряжался деньгами, «они не могли куда-то уйти в сторону». Защита просила отпустить Мазурова под залог в 3 млн руб.

Как пишут СМИ со ссылкой на материалы дела, заявление на бизнесмена написал глава Сбербанка Герман Греф. Его кредитная организация весной этого года получила за долги контрольный пакет Антипинского НПЗ. Подробности дела — в справке «Ъ FM»:

По данным источников «Ъ», Дмитрий Мазуров якобы похитил $3 млрд заемных средств у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Мазуров брал кредиты на строительство нефтеперерабатывающего завода, и в итоге работы выполнены не были. Сбербанк был также крупнейшим кредитором Антипинского НПЗ, который контролировал Мазуров. Это крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод. Он находится под Тюменью. Дмитрий Мазуров выкупил его в 2004 году. Спустя 10 лет его годовая выручка достигла 70 млрд руб. Однако затем Антипинский НПЗ пострадал из-за налогового маневра правительства. Проблемы предприятия пришлось решать Сбербанку. В итоге 32% акций завода госбанк контролирует сам, 48% приобрела азербайджанская компания Socar, а еще 20% остались у адвоката Николая Егорова, однокурсника Владимира Путина. По данным СМИ, крупным акционером Антипинского НПЗ также был Владимир Калашников, бывший советник Сергея Собянина.

На суде по мере пресечения Мазуров обвинил кредитора в проблемах завода, рассказала «Ъ FM» корреспондент Forbes Анастасия Михайлова, которая присутствовала на заседании: «Очень формально выступили следователь и прокурор. Они не раскрывали информацию, что именно в ходатайстве, что вменяется господину Мазурову. По версии следователя, если Мазуров окажется на свободе, он свяжется с неустановленными членами преступной группы и будет дальше продолжать свою незаконную деятельность. Мазуров на суде говорил, что история довольно старая, кредитные линии начали брать с 2015 года, потому то изменилась экономическая ситуация в стране. Он говорил, что давление со стороны топ-менеджеров Сбербанка началось еще прошлой осенью, когда они пролоббировали попадание в совет директоров сразу нескольки топ-менеджеров и сменили директора Антипинского НПЗ, после чего взяли полностью управление НПЗ под контроль. Они приняли ряд стратегически неправильных решений и фактически подвели предприятие под банкротство. По словам Мазурова, это больше формальная история по банкротству, чем реальная. И он считает, что это предлог, чтобы его пакет акций был взыскан по делу о банкротстве как залог».

43-летнего бизнесмена задержали в субботу вечером в аэропорту Шереметьево. По данным источников «Ъ», в полиции заподозрили, что Дмитрий Мазуров может улететь в Ниццу, где у него недвижимость. Однако в компании «Новый поток», которой сейчас руководит Мазуров, заявили, что он, наоборот, прилетел из Женевы и готов сотрудничать со следствием. Об этом «Ъ FM» рассказал директор департамента по связям с общественностью компании Андрей Алтухов: «С нашей точки зрения, данные действия неправомерны, поскольку Дмитрий Мазуров 11 июля был в Следственном департаменте и давал все необходимые комментарии, и предоставлял все необходимые документы по вопросам, которые интересовали следствие. И не имел никаких намерений уезжать из страны или не сотрудничать. Поэтому оснований для его задержания не было.

Более того, еще за несколько дней до этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Через некоторое время оно было отменено, как мы считаем, в связи с давлением недружественных по отношению к Дмитрию Петровичу субъектов».

В Уголовном кодексе есть отдельное наказание за хищение заемных денег, и странно, что следователи выбрали другую статью, говорит соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант: «В Уголовном кодексе есть отдельная статья, которая прямо так и называется — “Мошенничество в сфере кредитования”. Странно, если речь идет о хищении кредитных средств, почему нужно применять не специальный состав, а общий, который называют безразмерным? Потому что в него часто в экономической сфере пытаются затолкать любой бизнес-конфликт, любое наступление предпринимательского риска, выдавать за мошенничество. Это называется искусственной криминализацией. В практике известно: когда у следователей не получается вписаться в состав преступления, который специально предусмотрен, они начинают изобретать состав общего мошенничества».

Дмитрию Мазурову грозит до 10 лет тюрьмы. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что уголовное дело в отношении бизнесмена — это способ принудить его отдать долги: «Кредиты оказались в подвешенном состоянии. Как завод будет их отдавать, непонятно. История с этим НПЗ – классическая, как из анекдота: если вы должны банку 10 руб., это ваши проблемы, а если миллиард, то это проблемы банка. Поэтому сейчас ими занимается Сбербанк, ведутся активные переговоры. Будет суд по признанию банкротом данного завода. Банкротство — это все здорово, только это Сбербанку денег не вернет. Поэтому вполне логично предположить, что все-таки за этим задержанием вполне могла стоять сама кредитная организация, которая пытается хоть что-то вернуть. Еесли человек задержан, его стимулы возвращать деньги могут оказаться более значимыми».

Антипинский НПЗ ушел в банк Как стало известно “Ъ”, основной кредитор завода, Сбербанк, воспользовавшись правом взыскания залога, забрал 80% акций Антипинского НПЗ, которые паритетно принадлежали Дмитрию Мазурову и Владимиру Калашникову. Оставшийся пакет — у однокурсника президента РФ Николая Егорова. Сбербанк ведет переговоры о продаже НПЗ с азербайджанской Socar, крайний срок завершения сделки — 1 июля. В рамках нее Сбербанк и Socar могут создать СП, которое получит контроль над заводом. Не исключено, что процесс банкротства НПЗ при этом продолжится, в этот период завод будет работать по давальческой схеме. Читать далее

В Сбербанке заявили, что обратились в правоохранительные органы из-за незаконных действий Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они скрыли от кредиторов истинное финансовое состояние завода, а также заключали договоры с аффилированными посредниками на нерыночных условиях.

Григорий Колганов, Сергей Гусев