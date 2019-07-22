Бывший гендиректор Антипинского НПЗ ускользнул из поля зрения следствия

Следствие не может установить местонахождение бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. возможно, он находится за границей, заявили «Ъ FM» в управлении СКР по Тюменской области. Бывший владелец завода Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Заявление на него написал нынешний собственник предприятия — Сбербанк. Речь идет о хищении почти 2 млрд заемных средств.

Бывшего директора НПЗ подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заключил заведомо невыгодный договор с ущербом предприятию более чем в 35 млн руб. Фамилия фигуранта не раскрывается, но до ноября прошлого года эту должность занимал Геннадий Лисовиченко. Подозреваемый пока не объявлен в международный розыск, поскольку нет подтверждений, что он за границей, сообщила «Ъ FM» представитель управления СКР по Тюменской области: «Сейчас одна из версий, что он может находиться за пределами Российской Федерации. Это предварительные данные. Когда это будет установлено в процессе следственных действий, тогда будет решаться вопрос об объявлении его в розыск».

Как предполагаемое бегство бывшего гендиректора Антипинского НПЗ отразится на деле Дмитрия Мазурова? Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов считает, что процессуально это не должно повлиять на позиции Мазурова, но, возможно, несколько облегчит работу следствию: «Даже если следствие будет говорить, что у них была группа лиц и один из этой группы сбежал, то чисто юридически это никакого влияния оказать не должно, потому что это следствие должно представить доказательства, что кто-то что-то сделал. А если обвинение предъявлено двум лицам, один из них сбежал, то второй не должен отсиживать за первого. На практике скорее наоборот. Когда у следствия есть два заключенных под стражей, всегда есть некий риск того, что, если следствие устанавливает, предположим, распределение ролей между соучастниками, последние будут валить друг на друга. Когда одного из них нет в поле зрения следствия, то, очевидно, что такой возможности нет».

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Как сообщил «Ъ FM» источник, близкий к защите Мазурова, в материалах дела о мошенничестве на Антипинском НПЗ пока только один подозреваемый — это бывший собственник завода. Упоминаний экс-директора предприятия нет. Тем не менее, как считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, в глазах части общества бегство топ-менеджера может стать доказательством виновности Мазурова: «У нас отношение к спорам правоохранительной системы с бизнесом достаточно сложное и неоднозначное. Поэтому если мы говорим про некий репутационный фон этой истории, то здесь мнения вполне могут разделиться.

Одни могут посчитать, что бегство бывшего гендиректора связано с тем, что действительно кредиты использовались не по назначению, и тот гигантский долг, который вырос благодаря не слишком удачной деятельности НПЗ, мог каким-то образом искусственно быть сформирован, в чем Сбербанк и обвиняет Мазурова.

Другие могут посчитать, что, учитывая жесткое давление на завод — и Мазуров заявляет о рейдерском захвате — гендиректор просто предпочел от этого дистанцироваться, пока такая возможность была».

Антипинский НПЗ с февраля приостанавливал работу из-за нехватки денег на закупку сырья. Весной предприятие объявило о банкротстве. Однако на прошлой неделе оно возобновило производство. При этом группа компаний «Новый поток», принадлежащая бывшему владельцу актива Дмитрию Мазурову, выпустила заявление о том, что имеет право на обратный выкуп акций предприятия и ищет для этого партнеров.

Григорий Колганов