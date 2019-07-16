Переработка с процентами

Буквально месяц назад Владимир Путин на ПМЭФ призвал не «злоупотреблять правом давления на бизнес». За последние годы президент сделал не одно и не два заявления в этом ключе — и в ответ на жалобы, и от собственного лица.

Но до сих пор любой коммерческий спор в России быстро переходит в уголовную плоскость, причем в самом жестком варианте заключения в СИЗО. И хотя отвлеченно бизнесмены как один против, на деле они отнюдь не гнушаются использовать этот инструмент.

Вот, например, громкое дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. За него вступились многие чиновники и бизнесмены, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, назвавший арест господина Калви «недоразумением». Однако не прошло и нескольких месяцев, как сам Сбербанк в споре с экс-владельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым пошел не в арбитражный суд, а в правоохранительные органы. Теперь господин Мазуров арестован, и его обвиняют в мошенничестве с кредитом на $30 млн — весьма небольшая сумма по сравнению с $3 млрд, вложенными в строительство НПЗ.

Отношения Дмитрия Мазурова со Сбербанком, который был основным кредитором завода, нельзя назвать безоблачными. По мере того как положение актива ухудшалось — в том числе из-за действий правительства по росту налогов на переработку нефти — бизнесмен безуспешно пытался найти поддержку. Ему не удалось сохранить партнерство ни с Игорем Макаровым, ни с Владимиром Калашниковым, близким к мэру Москвы Сергею Собянину. В результате бизнесмен, начавший строить Антипинский НПЗ в 2004 году и называвший его «делом всей жизни», вынужден был привлекать дополнительные кредиты, в том числе под личные поручительства.

В итоге господин Мазуров оказался в полной зависимости от Сбербанка, которому еще осенью 2018 года передал операционное управление НПЗ, и, по данным “Ъ”, готов был отдать контроль при условии снятия личных поручительств. Однако под руководством Сбербанка НПЗ вообще остановился. По версии банка — из-за неэффективной политики предыдущего руководства, по версии Дмитрия Мазурова — из-за действий банка, получившего в итоге право забрать контрольный пакет.

Зачем Сбербанку, уже забравшему НПЗ и передавшему часть в нем азербайджанской Socar, понадобилось еще и уголовное дело, остается неясным. Ряд источников “Ъ” утверждают, что Дмитрий Мазуров хотел оспорить сделку, но реальных шагов для этого так и не предпринял. В разговорах участников рынка всплывают выражения «устрашение соперника» и «в спорах с государством надеяться не на что». Но пока это лишь спекуляции, зато фактом выглядит нюанс, отмеченный недавно бизнес-омбудсменом Борисом Титовым: во многом проблема в самих бизнесменах, которые обращаются для решения вопросов к следователям. И практика это одинаково угрожает на рынке всем, даже руководителям крупных госкомпаний.