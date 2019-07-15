Сбербанк подтвердил информацию об уголовном деле против владельца Антипинского НПЗ

Уголовное дело в отношении владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова завели по заявлению Сбербанка, подтвердил банк. В деле также фигурирует бывший генеральный директор НПЗ Геннадий Лисовиченко.

Как ранее сообщал “Ъ”, Дмитрия Мазурова задержали в субботу, 13 июля, по делу о хищениях кредитных средств у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму свыше $3 млрд. Сегодня, 15 июля, ему должны избрать меру пресечения.

По мнению Сбербанка, они совершали действия, которые подходят под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господа Мазуров и Лисовиченко, которые контролировали НПЗ на момент предоставления ему кредитных средств, ввели Сбербанк в заблуждение о финансовом состоянии организации. Они скрыли, что у предприятия есть крупные обязательства перед третьими лицами по поручениям, которые были предоставлены им за компании группы «Новый поток».

Также Антипинский НПЗ заключал договоры на нерыночных условиях с аффилированными лицами, в частности, по экспорту. Это нанесло предприятию большой ущерб. При этом достаточно большие средства выводились за границу.

«Указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности АО "Антипинский НПЗ" и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе»,— отметили в Сбербанке.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Нефтяника взяли у трапа».