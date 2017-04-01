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(обновлено: 25.07.2019)
Хищения при реставрации Эрмитажа
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1
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Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение
Он взят под домашний арест по делу о хищениях
«На всю реставрационную отрасль наброшен негативный шлейф»
Представитель «Архнадзора» в эфире «Ъ FM» — об аресте замдиректора Эрмитажа
«Эрмитаж — это колоссальные стройки»
Журналист в эфире «Ъ FM» — о задержании замдиректора петербургского музея
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