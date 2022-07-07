Найдена цена культурным ценностям

К восьми с половиной годам колонии строгого режима приговорил Красногорский горсуд Подмосковья бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Его признали виновным в хищении в составе оргпреступного сообщества (ОПС) и отмывании почти миллиарда бюджетных рублей, выделенных из казны на реставрационные работы в Эрмитаже. Почти такое же наказание получил и второй создатель ОПС — глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, хотя прокуратура и требовала отправить их в колонию на 15 лет. В то же время трое их подельников из числа рядовых участников ОПС отделались условным наказанием, хотя всем придется выплатить крупные суммы в рамках частично удовлетворенного гражданского иска о возмещении ущерба. Для так и не признавшего свою вину господина Пирумова это уже второй обвинительный приговор по делам «реставраторов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Пирумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Григорий Пирумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс по очередном «делу реставраторов» слушался в Красногорском суде без малого два года. Материалы по обвинению экс-замминистра Григория Пирумова, председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора, главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, главного инженера ООО «Горизонт» Валерия Рогова и финансового директора этой же фирмы Юлии Бегезы поступили в суд еще осенью 2020 года. Всем им, как сообщили в СКР, вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание похищенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенное в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). При этом, если троим подсудимым вменялось в вину лишь участие в ОПС, то господам Пирумову и Колесникову обвинение отвело ведущие роли. Впрочем, все пятеро фигурантов свою вину категорически отрицали. Слушания по делу сильно затянулись как из-за большого количества материалов, так и вводившихся антиковидных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, весной прошлого года председательствующий на процессе судья ушел в отставку. И по закону при смене судьи слушания пришлось начинать заново с самой первой стадии — с оглашения обвинительного заключения. В итоге лишь на этой неделе судья Мария Андрейкина огласила приговор, признав виновными всех подсудимых. Стоит отметить, что на прениях сторон представители прокуратуры просили приговорить Григория Пирумова и Никиту Колесникова к более 15 годам лишения свободы каждого, исходя из санкций ч. 3 ст. 210 УК РФ, которая предусматривает за создание и участие в ОПС с использованием служебного положения от 15 до 20 лет заключения со штрафом до 5 млн руб. Впрочем, приговор оказался несколько мягче — господа Пирумов и Колесников получили по 8,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно со штрафом по 1,5 млн для каждого в виде дополнительного наказания. Остальные подсудимые отделались условным сроками — от шести до семи лет со штрафами от 0,5 млн до 1,2 млн. Кроме того, частично был удовлетворен ранее заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на всю сумму ущерба в более чем 850 млн руб.

«Мы не согласны с приговором и обжалуем его в самое ближайшее время»,— заявил “Ъ” адвокат бывшего замминистра культуры Федор Куприянов, отказавшись от дальнейших комментариев со ссылкой на пожелание своего доверителя. Стоит отметить, что последний, как и Никита Колесников, был взят под стражу конвоем в зале суда. Все подсудимые мужчины, изначально содержавшиеся в СИЗО, потом были освобождены под домашний арест, а госпожа Бегеза находилась под запретом определенных действий.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, по версии следствия, которую подтвердил суд, Григорий Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо в 2015 году создали ОПС для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Между музеем и подконтрольной Никите Колесникову компанией «Мехстройтранс» был заключен контракт стоимостью 3,7 млрд руб. на возведение дополнительного фондохранилища и другие работы. Как считали в СКР, господа Пирумов, Мазо и Колесников «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». В результате они похитили около 900 млн руб., которые были выведены на подконтрольные фирмы, обналичены, а большая часть легализована. Отметим, что это уже второй процесс, на котором Григорий Пирумов является обвиняемым. В 2017 году Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия. Процесс проходил в особом порядке, поскольку все фигуранты признали вину и погасили причиненный ими ущерб. Обвиняемые получили небольшие наказания, которые уже отбыли под арестом. Борис Мазо позже уехал за границу, но был задержан в Австрии и экстрадирован на родину по запросу российских правоохранителей. Из-за задержки он не успел на начало процесса с Григорием Пирумовым и сейчас еще знакомится с материалами своего уголовного дела.

Сергей Сергеев