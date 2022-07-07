Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Найдена цена культурным ценностям

Бывший замминистра культуры получил очередной срок

К восьми с половиной годам колонии строгого режима приговорил Красногорский горсуд Подмосковья бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Его признали виновным в хищении в составе оргпреступного сообщества (ОПС) и отмывании почти миллиарда бюджетных рублей, выделенных из казны на реставрационные работы в Эрмитаже. Почти такое же наказание получил и второй создатель ОПС — глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, хотя прокуратура и требовала отправить их в колонию на 15 лет. В то же время трое их подельников из числа рядовых участников ОПС отделались условным наказанием, хотя всем придется выплатить крупные суммы в рамках частично удовлетворенного гражданского иска о возмещении ущерба. Для так и не признавшего свою вину господина Пирумова это уже второй обвинительный приговор по делам «реставраторов».

Григорий Пирумов

Григорий Пирумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Григорий Пирумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс по очередном «делу реставраторов» слушался в Красногорском суде без малого два года. Материалы по обвинению экс-замминистра Григория Пирумова, председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора, главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, главного инженера ООО «Горизонт» Валерия Рогова и финансового директора этой же фирмы Юлии Бегезы поступили в суд еще осенью 2020 года. Всем им, как сообщили в СКР, вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание похищенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенное в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). При этом, если троим подсудимым вменялось в вину лишь участие в ОПС, то господам Пирумову и Колесникову обвинение отвело ведущие роли. Впрочем, все пятеро фигурантов свою вину категорически отрицали. Слушания по делу сильно затянулись как из-за большого количества материалов, так и вводившихся антиковидных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, весной прошлого года председательствующий на процессе судья ушел в отставку. И по закону при смене судьи слушания пришлось начинать заново с самой первой стадии — с оглашения обвинительного заключения. В итоге лишь на этой неделе судья Мария Андрейкина огласила приговор, признав виновными всех подсудимых. Стоит отметить, что на прениях сторон представители прокуратуры просили приговорить Григория Пирумова и Никиту Колесникова к более 15 годам лишения свободы каждого, исходя из санкций ч. 3 ст. 210 УК РФ, которая предусматривает за создание и участие в ОПС с использованием служебного положения от 15 до 20 лет заключения со штрафом до 5 млн руб. Впрочем, приговор оказался несколько мягче — господа Пирумов и Колесников получили по 8,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно со штрафом по 1,5 млн для каждого в виде дополнительного наказания. Остальные подсудимые отделались условным сроками — от шести до семи лет со штрафами от 0,5 млн до 1,2 млн. Кроме того, частично был удовлетворен ранее заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на всю сумму ущерба в более чем 850 млн руб.

«Мы не согласны с приговором и обжалуем его в самое ближайшее время»,— заявил “Ъ” адвокат бывшего замминистра культуры Федор Куприянов, отказавшись от дальнейших комментариев со ссылкой на пожелание своего доверителя. Стоит отметить, что последний, как и Никита Колесников, был взят под стражу конвоем в зале суда. Все подсудимые мужчины, изначально содержавшиеся в СИЗО, потом были освобождены под домашний арест, а госпожа Бегеза находилась под запретом определенных действий.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, по версии следствия, которую подтвердил суд, Григорий Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо в 2015 году создали ОПС для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Между музеем и подконтрольной Никите Колесникову компанией «Мехстройтранс» был заключен контракт стоимостью 3,7 млрд руб. на возведение дополнительного фондохранилища и другие работы. Как считали в СКР, господа Пирумов, Мазо и Колесников «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». В результате они похитили около 900 млн руб., которые были выведены на подконтрольные фирмы, обналичены, а большая часть легализована. Отметим, что это уже второй процесс, на котором Григорий Пирумов является обвиняемым. В 2017 году Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия. Процесс проходил в особом порядке, поскольку все фигуранты признали вину и погасили причиненный ими ущерб. Обвиняемые получили небольшие наказания, которые уже отбыли под арестом. Борис Мазо позже уехал за границу, но был задержан в Австрии и экстрадирован на родину по запросу российских правоохранителей. Из-за задержки он не успел на начало процесса с Григорием Пирумовым и сейчас еще знакомится с материалами своего уголовного дела.

Сергей Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...