ОПС Григория Пирумова подобрали нового участника

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора компании «Мехстройтранс» Валерия Рогова. Бизнесмену инкриминируется участие в преступном сообществе, организатором которого Следственный комитет России (СКР) считает бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, а также особо крупное мошенничество при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году, в результате которого было похищено 450 млн руб. Господин Рогов вину не признает, заявляя, что не был знаком с другими фигурантами дела.

Ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей гендиректора компании «Мехстройтранс» Валерия Рогова рассматривала судья Наталья Дударь. Господин Рогов был задержан в минувший вторник в своей московской квартире, где он проживает с дочерью. Для него это стало полной неожиданностью.

Выступая в суде, представитель СКР в обоснование своего ходатайства сообщил, что Валерию Рогову инкриминируются тяжкое и особо тяжкое преступления — особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). По мнению следователя, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, повлиять на показания свидетелей или уничтожить улики по делу.

Представитель Генпрокуратуры поддержал представителя Следственного комитета.

Сам Валерий Рогов, одетый в джинсовый костюм (пакет с изъятыми у него ремнем, шнурками от кроссовок и расческой держал один из конвойных) и державшийся довольно уверенно, заявил суду, что не понимает, в чем именно его обвиняют.

Он отверг какую-либо причастность своей компании «Мехстройтранс» к хищениям при строительстве фондохранилища Эрмитажа. «Мы выполнили большой комплекс работ на финальной стадии работ по фондохранилищу, которые так и не были оплачены заказчиками,— пояснил он.— Поэтому даже если бы я и захотел, то все равно не смог бы похитить никаких денег».

Господин Рогов также добавил, что следственные органы уже проводили обыски в «Мехстройтрансе» и у него в квартире в 2016 и 2017 годах и ничего компрометирующего не нашли. «Ни в каком преступном сообществе я не участвовал и не присваивал деньги, так как не знаком ни с Пирумовым, ни с Мазо, ни Григором (другие фигуранты дела.— “Ъ”)»,— сказал подследственный, подчеркнув, что все три года, что длится расследование дела, он не пытался скрыться или уничтожить улики и не собирается делать это впредь.

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В свою очередь, адвокат господина Рогова Владимир Бригадин напомнил суду, что пленум Верховного суда не раз подчеркивал, что избрание такой меры пресечения, как арест, должно быть обосновано, а в данном случае представленные суду следствием материалы носят «чисто технический характер»: постановления о возбуждении дела, о привлечении господина Рогова в качестве обвиняемого, о соединении разных дел в одно производство и т. п. Адвокат заявил, что документы следствия никак не свидетельствуют о причастности Валерия Рогова к инкриминируемым ему преступлениям.

«Получается, что выполнение Роговым своих должностных обязательств и есть его участие в ОПС»,— сказал адвокат.





Господин Бригадин также отметил, что строительство хранилища Эрмитажа компания его подзащитного продолжала более года после задержания главы группы компаний «Роспан» («Мехстройтранс» является ее структурой) Никиты Колесникова. Кроме того, по словам защитника, в материалах дела нет показаний других фигурантов дела против его клиента. Адвокат Бригадин попросил суд отказать следствию в ходатайстве и ограничиться домашним арестом для господина Рогова.

Однако председательствующая Наталья Дударь приняла сторону следствия, удовлетворив его ходатайство. Выйдя из зала суда, родственники господина Рогова не скрывали своего недовольства решением суда. «Он ничего и ни у кого не украл, а они его за решетку»,— сказала сестра господина Рогова. Адвокат заявил, что будет обжаловать арест.

Напомним, что в декабре 2015 года Минкультуры заключило с ООО «Мехстройтранс» госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии следствия, получив аванс, подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ, при этом 450 млн руб. было похищено. По делу проходят бывшие замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель департамента ведомства Борис Мазо, а также бизнесмен Никита Колесников и экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор. Первые трое ранее были фигурантами другого громкого расследования, известного как «дело реставраторов». Тогда они отделались символическими наказаниями. Между тем нынешнее обвинение по 210-й статье УК грозит фигурантам очень внушительными сроками.

Юрий Сенаторов