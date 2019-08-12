Арест банкира отменили как неконкретный

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора. По версии СКР, банкир является участником преступного сообщества, которое создал бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов с целью хищения средств при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году. Апелляционная инстанция сочла, что при заключении господина Григора под стражу Басманный райсуд Москвы «не привел каких-либо конкретных, фактических доказательств» необходимости избрания самой суровой меры пресечения, а ограничился лишь «перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя».
Обжалуя решение Басманного райсуда, который 18 июля текущего года по ходатайству Следственного комитета России отправил Олега Григора в СИЗО, его защита обратила внимание сразу на несколько фактов. В частности, по мнению адвоката, задержание его подзащитного было произведено «с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона», а сам арест является необоснованным, поскольку инкриминируемое банкиру деяние относится к сфере предпринимательской деятельности. Защитник напомнил, что бывшему председателю правления банка «Нефтяной альянс» Олегу Григору вменяется в вину незаконная выдача кредита коммерческой организации для участия в конкурсе. Кроме того, представитель экс-финансиста посчитал, что Басманный суд, избирая меру пресечения, согласился с голословными утверждениями следователя о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Также апелляционная инстанция сочла, что вменяемое в вину экс-банкиру деяние к сфере предпринимательской деятельности не относится. Основанием же для изменения Олегу Григору меры пресечения на домашний арест, на чем, кстати, настаивал и представитель прокуратуры, стал тот факт, что суд первой инстанции «не привел в постановлении каких-либо конкретных, фактических доказательств, а ограничился лишь перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя».
Более того, в своем решении Мосгорсуд отметил, что предварительное следствие по этому уголовному делу ведется более года, а в марте 2019 года, более чем за три месяца до задержания, Олег Григор несколько раз допрашивался в рамках расследования в качестве свидетеля. В ходе этих мероприятий, говорится в решении Мосгорсуда, следователь предъявлял подследственному протоколы и оперативные справки, поэтому господину Григору были хорошо известны все обстоятельства расследования. Однако он не скрылся и не попытался оказать на кого-либо давление. Также в ходе судебного заседания было установлено, что в ходе расследования обвиняемый неоднократно выезжал за границу и возвращался обратно. «В этой связи очередной факт приобретения им авиабилета для вылета в иностранное государство не может безусловно свидетельствовать о его намерении скрыться от органов предварительного следствия»,— отмечается в решении суда.
Под домашним арестом фигуранту громкого уголовного дела запрещены свобода передвижения, общение со свидетелями и другими обвиняемыми, получение и отправление корреспонденции, а также использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Напомним, что лицензия у банка «Нефтяной альянс» была отозвана ЦБ в марте 2017 года, в том числе за несоблюдение закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и снижение размера собственных средств банка ниже минимального значения его уставного капитала. На момент краха долги «Нефтяного альянса» составили около 6 млрд руб.
Олега Григора следствие считает сообщником бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, создавшего, по версии СКР, осенью 2013 года преступное сообщество. При этом господин Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский дом недвижимости» являлись владельцами 6,2% акций «Нефтяного альянса», через счета которого, по версии следствия, проходили похищенные средства. В декабре 2015 года Минкультуры заключило с ООО «Мехстройтранс» госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии следствия, получив аванс, подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ, при этом 450 млн руб. было похищено. Помимо бывших замминистра и банкира фигурантами дела являются экс-руководитель департамента Минкульта Борис Мазо, а также бизнесмен Никита Колесников. За исключением банкира, все они ранее являлись фигурантами другого громкого расследования, известного как «дело реставраторов», но тогда они отделались символическими наказаниями.
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