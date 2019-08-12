Арест банкира отменили как неконкретный

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора. По версии СКР, банкир является участником преступного сообщества, которое создал бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов с целью хищения средств при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году. Апелляционная инстанция сочла, что при заключении господина Григора под стражу Басманный райсуд Москвы «не привел каких-либо конкретных, фактических доказательств» необходимости избрания самой суровой меры пресечения, а ограничился лишь «перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя».

Обжалуя решение Басманного райсуда, который 18 июля текущего года по ходатайству Следственного комитета России отправил Олега Григора в СИЗО, его защита обратила внимание сразу на несколько фактов. В частности, по мнению адвоката, задержание его подзащитного было произведено «с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона», а сам арест является необоснованным, поскольку инкриминируемое банкиру деяние относится к сфере предпринимательской деятельности. Защитник напомнил, что бывшему председателю правления банка «Нефтяной альянс» Олегу Григору вменяется в вину незаконная выдача кредита коммерческой организации для участия в конкурсе. Кроме того, представитель экс-финансиста посчитал, что Басманный суд, избирая меру пресечения, согласился с голословными утверждениями следователя о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Выслушав участников процесса и обсудив доводы апелляционной жалобы, никаких нарушений при задержании Олега Григора Мосгорсуд не усмотрел.

Также апелляционная инстанция сочла, что вменяемое в вину экс-банкиру деяние к сфере предпринимательской деятельности не относится. Основанием же для изменения Олегу Григору меры пресечения на домашний арест, на чем, кстати, настаивал и представитель прокуратуры, стал тот факт, что суд первой инстанции «не привел в постановлении каких-либо конкретных, фактических доказательств, а ограничился лишь перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя».

Более того, в своем решении Мосгорсуд отметил, что предварительное следствие по этому уголовному делу ведется более года, а в марте 2019 года, более чем за три месяца до задержания, Олег Григор несколько раз допрашивался в рамках расследования в качестве свидетеля. В ходе этих мероприятий, говорится в решении Мосгорсуда, следователь предъявлял подследственному протоколы и оперативные справки, поэтому господину Григору были хорошо известны все обстоятельства расследования. Однако он не скрылся и не попытался оказать на кого-либо давление. Также в ходе судебного заседания было установлено, что в ходе расследования обвиняемый неоднократно выезжал за границу и возвращался обратно. «В этой связи очередной факт приобретения им авиабилета для вылета в иностранное государство не может безусловно свидетельствовать о его намерении скрыться от органов предварительного следствия»,— отмечается в решении суда.

Под домашним арестом фигуранту громкого уголовного дела запрещены свобода передвижения, общение со свидетелями и другими обвиняемыми, получение и отправление корреспонденции, а также использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Напомним, что лицензия у банка «Нефтяной альянс» была отозвана ЦБ в марте 2017 года, в том числе за несоблюдение закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и снижение размера собственных средств банка ниже минимального значения его уставного капитала. На момент краха долги «Нефтяного альянса» составили около 6 млрд руб.

Олега Григора следствие считает сообщником бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, создавшего, по версии СКР, осенью 2013 года преступное сообщество. При этом господин Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский дом недвижимости» являлись владельцами 6,2% акций «Нефтяного альянса», через счета которого, по версии следствия, проходили похищенные средства. В декабре 2015 года Минкультуры заключило с ООО «Мехстройтранс» госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии следствия, получив аванс, подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ, при этом 450 млн руб. было похищено. Помимо бывших замминистра и банкира фигурантами дела являются экс-руководитель департамента Минкульта Борис Мазо, а также бизнесмен Никита Колесников. За исключением банкира, все они ранее являлись фигурантами другого громкого расследования, известного как «дело реставраторов», но тогда они отделались символическими наказаниями.

Олег Рубникович