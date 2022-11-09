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Коммерсантъ FM
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Эрмитаж подсуден Петербургу

Определено место рассмотрения дела бывшего чиновника Минкультуры

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, выданного ранее России Австрией, в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Экс-чиновник обвиняется в совершенном вместе с сообщниками хищении 916 млн руб., выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Ранее защита настаивала на переносе слушаний в столичный регион, указывая, что подавляющее большинство свидетелей по делу проживает в Москве. Однако апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) РФ не увидела оснований для изменения территориальной подсудности. Ранее приговор другим фигурантам расследования был вынесен в Подмосковье.

Верховный суд решил, что дело Бориса Мазо рассмотрят в Санкт-Петербурге

Верховный суд решил, что дело Бориса Мазо рассмотрят в Санкт-Петербурге

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Верховный суд решил, что дело Бориса Мазо рассмотрят в Санкт-Петербурге

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Расследование 80-томного уголовного дела в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо СКР завершил минувшим летом. В конце июля Генпрокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила материалы для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд Петербурга. Основанием для этого послужил тот факт, что оконченное преступление господин Мазо, по версии следствия, совершил в Северной столице, списав там деньги со счетов Минкультуры.

Однако 2 августа в ходе судебного заседания защита бывшего высокопоставленного чиновника заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела господина Мазо. Просьба адвокатов о переносе места слушаний в любой суд Москвы или ближнего Подмосковья была связана с тем, что подавляющее количество свидетелей по делу, как обвинения, так и защиты, проживает в столичном регионе. Удовлетворение ходатайства, по заверениям адвокатов господина Мазо, способствовало бы проведению судебного процесса в оптимальные сроки и на более высоком качественном уровне. Выслушав аргументы защиты, суд первой инстанции согласился с ними и направил материалы для решения вопроса о подсудности в Верховный суд РФ. При этом суд рассмотрел вопрос о продлении господину Мазо меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 января 2023 года. Интересно, что находится бывший чиновник в московском СИЗО «Матросская Тишина». В свою очередь, защита, указывая на наличие у господина Мазо ряда серьезных заболеваний, предлагала перевести его под домашний арест. Однако суд продлил действующую меру пресечения.

Верховный суд при первом рассмотрении отказался удовлетворять ходатайство адвокатов экс-чиновника, не увидев оснований для переноса рассмотрения дела в столичный регион. Адвокаты с этим решением не согласились и обжаловали его в апелляционной коллегии ВС. Но и там вчера отказались удовлетворить жалобу адвокатов господина Мазо. В резолютивной части решения также содержалась ссылка на «отсутствие оснований» для переноса. По словам одного из адвокатов экс-чиновника Минкульта Вячеслава Тимофеенко, это означает, что после того, как текст решения будет готов, материалы дела вновь вернутся в Санкт-Петербург, а господина Мазо переведут в местный следственный изолятор.

Следует отметить, что вопрос о территориальной подсудности «дела Мазо» возник не случайно. Аналогичная ситуация имела место при рассмотрении уголовного дела предполагаемых сообщников экс-руководителя департамента — бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, главы компании «Роспан» Никиты Колесникова, председателя правления банка «Нефтяной» Олега Григора, главного инженера ООО «Горизонт» Валерия Рогова и его финансового директора Юлии Бегезы. В июне 2020 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, куда распоряжением тогдашнего замгенпрокурора РФ Виктора Гриня были направлены материалы расследования, вынес по ходатайству защиты решение о том, что уголовное дело ему неподсудно. Дело было направлено для рассмотрения по существу в Никулинский райсуд Москвы. Однако и там не смогли его рассмотреть в связи с тем, что Генпрокуратура и руководство Эрмитажа выступили резко против, обжаловав решение Куйбышевского суда в городском суде Санкт-Петербурга. Точка в споре о подсудности была поставлена Верховным судом РФ, который перенаправил материалы громкого расследования в Красногорский городской суд Московской области.

Напомним, что уголовное дело о хищении 916 млн руб. при строительстве фондохранилища Эрмитажа, расположенного на Заусадебной улице Санкт-Петербурга (на первом этапе следствия фигурировала сумма 450 млн руб.), главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в мае 2018 года. Сначала речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре 2015 года между Министерством культуры и ООО «Мехстройтранс» Никиты Колесникова был заключен госконтракт на 3,7 млрд руб. Часть этих денег генподрядчик получил сразу в качестве авансового платежа. А сам контракт, по версии следствия, стороны «организовали без реального намерения его исполнить». Со временем фигурантами расследования стали Григорий Пирумов, его бывший подчиненный Борис Мазо и ряд коммерсантов. Через год после начала расследования (к этому моменту сумма ущерба достигла 800 млн руб.) в СКР пришли к выводу, что большая часть похищенных средств была легализована злоумышленниками. Тогда обвинение было резко усилено: в уголовном деле появились ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). А число фигурантов увеличилось за счет Валерия Рогова и Юлии Бегезы.

В результате судебное разбирательство в подмосковном Красногорске в июле этого года завершилось для фигурантов, не признававших свою вину, обвинительным приговором: господа Пирумов и Колесников получили восемь с половиной и восемь лет колонии строгого режима соответственно со штрафом по 1,5 млн для каждого в виде дополнительного наказания. Остальные подсудимые отделались условным сроками — от шести до семи лет со штрафами от 0,5 млн до 1,2 млн руб.

Большую часть этого времени Борис Мазо числился в международном розыске и проживал в Австрии. Как рассказывал “Ъ”, после весьма продолжительного разбирательства в различных судебных инстанциях этой страны, связанного в том числе и со спорами сторон относительно состояния здоровья обвиняемого, бывший чиновник все-таки был выдан России в конце марта 2021 года.

Адвокат господина Мазо Владислав Мусияка, как и прежде, считает, что его подзащитный может стать «заложником результатов приговора Красногорского городского суда». Господин Мусияка отметил, что при экстрадиции Австрия наложила запрет на предъявление Борису Мазо обвинения в создании преступного сообщества или участии в нем, а также в легализации преступных доходов. Это условие следствием было выполнено. По словам Вячеслава Тимофеенко, другого адвоката экс-чиновника, он надеется, что точку в вопросе территориальной подсудности дела Бориса Мазо еще рано ставить. «У нас есть иные данные и правовые инструменты, свидетельствующие о неподсудности дела Куйбышевскому суду Санкт-Петербурга»,— сказал адвокат, отказавшись конкретизировать свои слова.

Юрий Сенаторов

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