Культурных дел мастер

Восемь с половиной лет колонии за хищение более 900 млн руб. при строительстве фондохранилища Эрмитажа получил бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Борис Мазо. Дело насчитывает 80 томов и было возбуждено в 2018 году. За это время экс-чиновника успели объявить в международный розыск и вернуть на родину из Австрии. Сам Борис Мазо, которого считают правой рукой бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного на десять лет, настаивает на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мазо, учитывая его заболевания, может претендовать на досрочное освобождение

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Борис Мазо, учитывая его заболевания, может претендовать на досрочное освобождение

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-главу департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию зданий фондохранилища Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о 916 млн руб., которые предназначались по госконтракту на возведение музейного хранилища у станции метро «Старая Деревня». Провести работы должно было ООО «Мехстройтранс», однако по итогу объект превратился в долгострой. По версии ГСУ СКР, в период 2015–2016 годов участники группы, в которую помимо Бориса Мазо, входили уже осужденные Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов, Юлия Бегеза, а также бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, успели через подставные фирмы легализовать 850 млн руб., похищенных у Эрмитажа.

Главным организатором хищений Генпрокуратура называла Григория Пирумова, а Бориса Мазо — его правой рукой. В материалах дела говорится, что высокопоставленные чиновники организовали схему, по которой суммы выводились через аффилированные компании «Роспан», чьим фактическим директором являлся Никита Колесников, КБ ПАО «Нефтяной альянс», который возглавлял Олег Григор, ООО «Горизонт», где Юлия Бегеза занимала должность финансового директора, и упомянутую «Мехстройтранс» под управлением Валерия Рогова. Реальные сроки тогда получили только господа Пирумов и Колесников. Первому дали девять лет, второму — годом меньше такой же колонии строгого режима. Остальные фигуранты отделались условными сроками.

Также функционеры от Минкульта и все тот же Никита Колесников проходили по так называемому делу реставраторов о хищении около 164 млн руб. при реконструкции ряда объектов культурного наследия, включая Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве.

По нему Борис Мазо признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. В 2017 году он получил год и шесть месяцев заключения, но был освобожден в зале суда, так как ему зачли срок, проведенный в СИЗО. После приговора господин Мазо покинул Россию, а потом попросил политическое убежище в Австрии. Тогда его было решено заочно заключить под стражу и объявить в международный розыск. Первый раз Генпрокуратура направила запрос о его выдаче в 2018 году. Год спустя последовала повторная попытка. В октябре 2019 года суд Вены ее удовлетворил, однако это решение не раз обжаловалось защитой, что приводило к новым тяжбам в разных инстанциях. Адвокаты просили принять во внимание, что у Бориса Мазо тяжелое онкологическое заболевание и он может не перенести авиаперелета в РФ. Но местные врачи посчитали иначе: дополнительная медицинская экспертиза не нашла препятствий для выдачи.

Защищавший ранее Бориса Мазо адвокат Алексей Куприянов заявил, что его клиент никогда не скрывался от правоохранительных органов, выехал из страны на законных основаниях и свободно путешествовал по Европе, а задержали его только потому, что он оказался в розыске по линии Интерпола. Другой его защитник, Владислав Мусияка, в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что его доверитель прилетел в Россию обычным рейсом Вена—Москва. Их австрийский коллега Михель Валленберг также считает экстрадицию незаконной, поскольку ему как минимум не дали в установленный срок ознакомиться с текстом решения о выдаче.

После того как Бориса Мазо все же вернули на родину, по ходатайству следствия его заключили под стражу в СИЗО.

По требованию СКР судом был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого на сумму более 130 млн руб. на территории РФ, а также в Испании — земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и «иные постройки», сообщили “Ъ” в следственном ведомстве.

Генпрокуратура направила материалы в Куйбышевский райсуд Петербурга. Его адвокаты просили перенести слушания в Москву или ближнее Подмосковье, мотивируя это тем, что большинство свидетелей по делу проживает в этих регионах. Этот вопрос в итоге дошел до Верховного суда РФ, однако там не увидели оснований для рассмотрения дела в столичном регионе. Не удалось адвокатам также добиться послаблений для своего доверителя по режиму содержания: Бориса Мазо, несмотря на представленные документы о серьезных проблемах со здоровьем, оставили в изоляторе.

На последнем заседании Куйбышевский райсуд назначил Борису Мазо по совокупности приговоров восемь с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. Экс-чиновник вину не признал, но 500 тыс. руб. уже возместил, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как пояснил “Ъ” адвокат Алексей Куприянов, Минкульт не курировал данный госконтракт на реставрацию.

Он подчеркнул, что Эрмитаж проходит в бюджете отдельной строкой и отдельно от ведомства заключает все договоры. «Подрядчик незаконно получил деньги, говорится в обвинении, однако они (Борис Мазо и Григорий Пирумов.— “Ъ”) не могли повлиять на это, потому что не имели никакого отношения к этому договору, как и влияния на заказчика. Люди, которые заключили эти договоры, выступают против них и проходят потерпевшими — это парадокс»,— сказал адвокат, уверенный в невиновности господина Мазо.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург