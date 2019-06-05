Борис Титов не увидел в хищениях из Эрмитажа признаков ОПС

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова — фигурантов громкого уголовного дела о создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Эрмитажа,— обжаловала продление им арестов на срок свыше года. При этом адвокаты нашли поддержку со стороны омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова. Последний, обратившись к генпрокурору Юрию Чайке, указал, что ОПС в данном случае вменено ошибочно — фигурантов можно судить только за мошенничество.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обращение Бориса Титова было направлено в адрес генпрокурора Юрии Чайки вскоре после того, как старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) полковник юстиции Константин Святкин предъявил экс-замминистра культуры Григорию Пирумову и главе группы компаний «Роспан» Никите Колесникову официальное обвинение о создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одному их предполагаемому соучастнику, бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису Мазо, обвинение предъявили заочно, так как он скрылся и объявлен в розыск. По версии следствия, Григорий Пирумов и Борис Мазо «в связи с занимаемыми должностями были осведомлены о регулярном выделении Минкульту РФ бюджетных средств для проведения строительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного и исторического наследия РФ», чем и решили воспользоваться. Как считают в СКР, еще осенью 2013 года Григорий Пирумов и «ранее знакомый с ним» Борис Мазо, «поддерживавшие личные товарищеские отношения», создали для хищения государственных денег преступное сообщество — «устойчивую, сплоченную и структурированную преступную группу в целях совершения тяжких преступлений». Особо отмечается, что в состав ОПС вошли и некие пока «не установленные следствием» лица из числа «должностных лиц Минкульта и подведомственных ему учреждений», которые выполняли поставленные перед ними Григорием Пирумовым и Борисом Мазо «функциональные задачи»: организацию и проведение закупок с рамках госконтрактов, оказание помощи в «гарантированных победах» в рамках конкурсов, содействие своим подельникам и т. д. Бизнесмену Никите Колесникову следствие отвело роль лишь участника ОПС, который руководил вместе с некими своими подчиненными из компании «Роспан» «структурным подразделением» преступного сообщества. Как утверждают осведомленные источники “Ъ” в правоохранительных органах, фигурантам дела пока вменяются четыре преступных эпизода, которые относятся к 2013–2015 годам. В частности, речь идет о хищении более 2 млн руб. при реставрации Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря, хищении 23,6 млн руб. при ремонте калининградского объекта культурного наследия «Башня "Кронпринц"», покушении на хищение 66,9 млн руб. при строительстве Государственного музея космонавтики и главном обвинении — хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа. Надо отметить, что, как рассказывал “Ъ”, все трое обвиняемых ранее уже представали перед судом по «делу реставраторов», однако получили по приговору, скорее, символическое наказание. Однако на этот раз, учитывая наличие в списке обвинений ст. 210 УК РФ, им грозят весьма внушительные сроки.

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Между тем, как стало известно “Ъ”, Борис Титов считает, что в данном расследовании статья об ОПС вменена излишне. Формально омбудсмен может заступаться только за Никиту Колесникова, так как лишь он один из троих фигурантов дела является предпринимателем. Однако фактически его обращение к генпрокурору касается всех обвиняемых. По мнению господина Титова, «доводы следствия о том, что Пирумов, Колесников и Мазо могли организовать преступное сообщество, не соответствуют действительности». Бизнес-омбудсмен уверен, что три человека «не могут быть признаны какой-либо структурированной организацией». «Указанное свидетельствует об отсутствии в действиях Колесникова, Пирумова и Мазо признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ»,— говорится в обращении Бориса Титова, где особо подчеркивается, что данная статья «вменена излишне». А «деяния указанных лиц» необходимо квалифицировать не более как мошенничество, совершенное организованной группой. При этом бизнес-омбудсмен отмечает, что «в последнее время у органов предварительного следствия наметилась тенденция к необоснованному привлечению к уголовной ответственности предпринимателей по ст. 210 УК РФ». По его мнению, следователи часто расценивают структуру коммерческой организации как «преступное сообщество, что недопустимо». Борис Титов убежден, что ст. 210 УК РФ должна применяться лишь за организацию «объединений мафиозного типа», но никак не связанных с экономическими преступлениями.

Григорий Пирумов и Никита Колесников находятся в СИЗО уже около года. Недавно срок содержания им был продлен до середины августа, но это решение, как и предыдущее продление, обжаловано адвокатами. «Абсолютно уверен, что потребуется совсем немного времени, прежде чем Никита Колесников будет освобожден из-под стражи»,— заявил “Ъ” его адвокат Вячеслав Феоктистов. По словам защитника, само «вменение ст. 210 УК РФ уже сейчас свидетельствует о многом». Адвокат считает, что следствие попросту зашло в тупик, «поскольку никакого мошенничества Колесников не совершал», так как строительные работы на объектах велись, проекты завершались, а за год само расследование вполне уже можно было закончить. «Ст. 210 УК РФ дает следствию возможность продержать Колесникова в СИЗО еще полгода, однако качественным образом на само дело это не повлияет»,— уверен господин Феоктистов.

Сергей Сергеев