Бывшего чиновника Минкульта подготовили к экстрадиции Борис Мазо может быть выдан России сразу после медобследования

Австрия поместила под предэкстрадиционный арест бывшего руководителя департамента Министерства культуры РФ Бориса Мазо. На родине экс-чиновник обвиняется в хищении сотен миллионов рублей при реконструкции объектов Эрмитажа. Впрочем, защита господина Мазо надеется, что ей удастся убедить австрийскую сторону в том, что доставка обвиняемого в Россию может нанести непоправимый вред его здоровью. Венский суд назначил соответствующую экспертизу.

О том, что бывший руководитель департамента Минкульта Борис Мазо помещен под предэкстрадиционный арест и может в самом ближайшем будущем отправиться на родину, сегодня сообщил Земельный суд Вены по уголовным делам. «Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции»,— сказала вице-председатель Земельного суда Кристина Зальцборн.

Впрочем, судья добавила, что 23 февраля к ним поступил запрос адвокатов господина Мазо с просьбой об освобождении их подзащитного из-под стражи.

«Он утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать»,— отметила госпожа Зальцборн.

Защита россиянина предоставила соответствующее медицинское заключение. Суд уже назначил независимого эксперта, сообщила судья.

Как ранее сообщал “Ъ”, Борис Мазо является одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств при реализации госконтракта по строительству и реконструкции объектов Эрмитажа. По версии СКР, на этой сделке бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым, предпринимателем Никитой Колесниковым, господином Мазо и другими фигурантами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества (ст. 159 и ст. 210 УК) могло быть похищено более 900 млн руб. Дело сейчас рассматривается в суде.

Отметим, что выдачи господина Мазо ранее требовала и Испания.

В этой стране экс-чиновника заподозрили в легализации преступных доходов: якобы он купил на Пиренейском полуострове дом на деньги, похищенные в России. Однако испанцам австрийский суд отказал, тем более что выяснилось, что недвижимость оказалась в собственности семьи бывшего чиновника раньше, чем был заключен контракт о работах для Эрмитажа.

Александр Александров