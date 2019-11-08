К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Борис Мазо, находящийся в международном розыске за хищения, задержан в Австрии. Основанием для этого послужил запрос из Испании, заподозрившей экс-чиновника в отмывании похищенного. В ближайшее время в Вену будет направлен экстрадиционный запрос из Генпрокуратуры РФ. Между тем расследование самих хищений уже завершено.

61-летний Борис Мазо был задержан в Вене. Российский адвокат экс-главы департамента Минкульта Владислав Мусияка эту информацию официально не подтвердил, пояснив, что его клиент всего лишь доставлен на допрос, но ему неизвестно, по какому именно поводу. Впрочем, уже через несколько часов представитель прокуратуры Вены Нина Буссек пояснила, что задержание было произведено по запросу полиции Испании, а в дальнейшем суд решит, заключать господина Мазо в тюрьму, под домашний арест или освободить под залог.

При этом само задержание якобы стало возможно благодаря ордеру на арест, который ранее выдал суд испанского курорта Марбелья. По данным испанских правоохранительных органов, виллу там господин Мазо приобрел еще в 2015 году за €4 млн. Но недавно испанские власти заподозрили, что через эту сделку были отмыты деньги, которые чиновник российского Минкульта получил на родине в результате преступных действий. По этому делу проходят бывшая жена Бориса Мазо, его сын и даже их адвокат, которых, по некоторым данным, задержали в Испании. При этом уже очевидно, что свой запрос о выдаче Бориса Мазо в Австрию в ближайшее время направит и Генпрокуратура РФ.

Как сообщал “Ъ”, еще весной прошлого года уже бывший чиновник Минкульта был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск по линии Интерпола. При этом судья Басманного суда Елена Ленская подтвердила законность розыска, удовлетворив ходатайство следователей Следственного комитета России о заочном аресте господина Мазо. В розыск его объявили в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако позже в рамках расследования появилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а затем и отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

Напомним, что расследование хищений бюджетных средств из Минкульта чиновниками и связанных с ними бизнесменами, получившее звучное название «дело реставраторов», было начато ФСБ еще весной 2016 года. Тогда шла речь об особо крупном мошенничестве группой преступников, которую создал и возглавил еще в 2012 году заместитель министра культуры Григорий Пирумов. В ОПГ также входили господин Мазо, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и крупный бизнесмен Никита Колесников. При их участии по заведомо завышенным ценам были заключены ряд госконтрактов на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в столице, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости в Псковской области, усадьбы Асеевых в Тамбове и башни «Кронпринц» в Калининграде. Впрочем, по приговору суда почти все подсудимые вышли на свободу, так как им зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО.

Впрочем, вскоре опять же на основании материалов ФСБ было возбуждено второе дело реставраторов — о хищении почти 450 млн руб. из аванса в 916 млн руб., выделенного на реставрацию объектов Эрмитажа. Организатором ОПС следствие считает Григория Пирумова, а остальных фигурантов, среди которых господин Колесников и еще несколько человек,— исполнителями преступных схем. Все они по решению Мосгорсуда были переведены из-под стражи под домашние аресты.

Недавно расследование было завершено, и его фигуранты сейчас знакомятся с материалами, которых около 70 томов. При этом сумма итогового ущерба составила 916 млн руб. На основании экспертиз был сделан вывод, что в ходе реконструкций похитили все выделенные на них деньги. Защитники результаты расследования пока не комментируют, отмечая, что фигуранты дела свою вину не признают.

Сергей Сергеев