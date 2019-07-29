На Интендантских складах недосчитались бюджетных средств

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест бывшего замдиректора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Алексея Бирюкова. Его и двух предпринимателей обвиняют в мошенническом хищении средств, выделенных Минкультом на реставрацию объекта культурного наследия — здания Главного Кригс-Комиссариата (Интендантских складов), построенного во второй половине XVIII века. Реставрационные работы длятся с 2015 года и все еще не завершены.

Бывшего заместителя директора по стратегическому развитию СЗД Алексея Бирюкова, последнее время работающего руководителем Дирекции по сохранению культурного наследия Ленинградской области, задержали в конце минувшей недели сотрудники регионального УФСБ. Вместе с ним были задержаны гендиректор АО «Ремстройфасад» Николай Булыгин и предприниматель Валерий Кудряшов. По версии следствия, Алексей Бирюков был пособником при хищении не менее 25 млн руб., выделенных на работы по капитальному ремонту и реставрации здания Главного Кригс-Комиссариата.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в середине июня следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, однако позже его передали в региональное УФСБ, соединив там с материалами аналогичного расследования. Следствие полагает, что Алексей Бирюков давал необходимую для организации хищений информацию Николаю Булыгину, Валерию Кудряшову и иным «неустановленным лицам». Речь идет о контракте на 900 млн руб., заключенном в октябре 2015 года между СЗД и АО «Ремстройфасад». По его условиям, подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы Интендантских складов. Алексей Бирюков был одним из членов комиссии при проведении конкурса, куда была подана единственная заявка от «Ремстройфасада». Согласно заключенному контракту, на реставрацию отводилось около полутора лет, однако она не была выполнена в срок, а качество уже проведенных работ вызывало множество нареканий у заказчика. За ходом реставрации, которая включает в себя восстановление внутренних декоративно-художественных покрасок, архитектурно-лепного декора, кровель, оконных и дверных приборов, ограждений, а также оснований, фундаментов и кладок, следит комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного. Среди прочего в обязанности «Ремстройфасада» входила поставка воздухонагревателей, парогенераторов, вентиляции, видеонаблюдения, а также молниезащиты. По версии следствия, глава «Ремстройфасада» Николай Булыгин лишь создавал видимость выполнения работ, о чем Алексею Бирюкову было известно. С ведома замдиректора СЗД Николаем Булыгиным и учредителем одноименного ИП Валерием Кудряшовым подписывались подложные справки о стоимости и готовности выполненных работ (КС3 и КС2).

30 марта 2017 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации в одностороннем порядке расторгла контракт с АО «Ремстройфасад». На тот момент из 906 млн руб., выделенных на реставрацию, было выплачено 619 млн руб. Часть средств СЗД пыталась вернуть через арбитражный суд, подав к «Ремстройфасаду» несколько исков. В одном из них с подрядчика пытались взыскать 67 млн руб. неотработанного аванса, на что «Ремстройфасад» подал встречный иск. В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое, однако, оспаривалось затем подрядчиком, который требовал от СЗД возмещения стоимости части оборудования, что было записано в мировом соглашении. Еще часть исков касалась исправления плохо выполненных работ. «Мы работали с колес, и это продолжалось длительное время. Неоднократные нажимы со стороны Северо-Западной дирекции на генпроектировщика не позволили сделать работы своевременно» — так в 2017 году Николай Булыгин объяснял наличие большого количества недоделок на Интендантских складах. После разрыва контракта с «Ремстройфасадом» СЗД размещала на сайте госзакупок еще не один конкурс на выполнение работ. В общей сложности на реконструкцию здания потратили уже более 1 млрд руб.

Свою вину, в отличие от предпринимателей, Алексей Бирюков признает. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга отправил его под домашний арест, который он будет отбывать в своей квартире на Невском проспекте, в самом центре города. Николая Булыгина, вину не признавшего, суд отправил в СИЗО, а Валерию Кудряшову срок задержания был продлен на 72 часа по просьбе защиты.

Отметим, что это не первое уголовное дело, возбужденное в рамках исполнения упомянутого контракта. В ноябре прошлого года Московский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 15 тыс. руб. бывшего начальника отдела технического надзора по инженерным системам СЗД Владимира Крайнова за злоупотребление должностными полномочиями. По его вине АО «Ремстройфасад» получило 10 млн руб. за невыполненные работы. Дело рассматривалось судом в особом порядке.

Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантских складов) — учреждения, ведавшего финансовыми и вещевыми вопросами войск в царской России,— было возведено в 1770-х годах, реконструировалось в середине XIX века, а в начале XX века в здании сделали надстройку до пяти этажей. Вплоть до его передачи в 2013 году Министерству культуры зданием пользовался Военно-транспортный университет железнодорожных войск. В апреле 2009 года включено в Единый реестр объектов культурного наследия народов России.

Марина Царева, Санкт-Петербург