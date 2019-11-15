Россия заявила права на Бориса Мазо

Как стало известно “Ъ”, Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств. Впрочем, покинуть Австрию экс-чиновник не может, так как его экстрадиции теперь потребовала Россия.

Земельный суд Вены по уголовным делам отказался удовлетворять требование испанских властей о выдаче им находящегося в международном розыске Бориса Мазо. Свой отказ судебные власти Австрии мотивировали тем, что Испания предоставила им «недостаточные и неубедительные» доказательства причастности господина Мазо к отмыванию похищенного. Так, в просьбе об экстрадиции испанцы указали, что фешенебельная вилла в Марбелье была приобретена семьей господина Мазо в 2017 году за €4 млн, связав ее приобретение с хищениями в России. Однако в Земельном суде Вены выяснилось, что злополучный дом господин Мазо купил у одного из местных предпринимателей в 2015 году, то есть до заключения контракта по строительству и реконструкции объектов Эрмитажа. По версии СКР, на этой сделке бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым, предпринимателем Никитой Колесниковым, господином Мазо и другими фигурантами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества (ст. 159 и ст. 210 УК) могло быть похищено более 900 млн руб.

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.

Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября. Основанием для этого стало уголовное дело об отмывании, возбужденное весной этого года полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании. Последняя провела обыск в доме господина Мазо. Его российский адвокат Владислав Мусияка со ссылкой на испанских защитников сообщил “Ъ”, что у них сложилось впечатление, что полицейские искали в доме крупные суммы денег. На обыск они приехали с собаками, металлоискателем и перфораторами. Собаки, по словам адвоката, ничего не нашли, а вот с помощью металлоискателя полицейские обнаружили в доме три сейфа, которые на поверку оказались пустыми. После допроса в полицейском участке о том, на какие средства был приобретен дом в Марбелье, жена господина Мазо Лиля и сын Алексей были отпущены домой.

По словам пресс-секретаря Земельного суда Вены Кристины Зальцборн, Борису Мазо должны вернуть залог в €25 тыс., под который он был освобожден. Тем не менее обвиняемому запрещено покидать Австрию, так как к ее властям с запросом о выдаче господина Мазо теперь обратилась Генпрокуратура России.

По словам адвоката Мусияки, ему непонятно, почему его подзащитного объявили в международный розыск, поскольку он уехал из России более чем за полгода до возбуждения уголовного дела. Господин Мазо сам сообщил СКР адрес, по которому он тогда проживал в Испании.

Юрий Сенаторов, Яна Рождественская