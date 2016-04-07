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10 июля, среда
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Новости
18:52
Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»
17:21
Медведев поддержал идею Медведчука возобновить диалог между российскими и украинскими партиями
16:49
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус-шпион для мессенджеров
18:47
«Победа» начнет летать на Ближний Восток
17:35
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes
19:59
Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики
19:46
В Коми суд отказал Россельхознадзору в претензии к крымскому мясокомбинату
19:11
Франция отрицает передачу ракет силам Халифы Хафтара в Ливии
19:00
Гендиректор «Рустави-2» заявил, что «плевать» хотел на российские санкции
18:20
Дело врача Сушкевич передано в центральный аппарат СКР
18:19
Первая ракетка мира Джокович вышел в полуфинал Wimbledon
18:10
ЦСКА сменил конечного бенефициара
17:54
Суд Вильнюса может запретить доступ к сайту «Sputnik Литва»
17:51
Полиция задержала мужа кассира из Башкирии, подозреваемой в краже более 20 млн рублей
17:38
«Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение о развитии 5G в России
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(обновлено: 10.07.2019)
Форекс-рынок
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6
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За два года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей
6
ЦБ ограничит населению доступ к услугам форекс-дилеров
Для игры на рынке форекс потребуется доказать квалификацию
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1
Форексу закрыли границу
Банк России отозвал лицензии у пяти дилеров
5
«Финансовый рынок России схлопывается»
Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло — об отзыве лицензий у форекс-дилеров
2
Форекс-рынку не хватает клиентов
Легальный бизнес остается нерентабельным
Трейдинг без права передачи
Форекс-дилеры научат клиентов сами
4
Идентификация по форексу
Поправки к законодательству могут вернуть клиентов из офшоров
«Альфа-форекс» остался на Кипре
Форекс-брокер перестал обслуживать россиян
2
Мошенники переходят всякие границы
Гражданам предлагают вернуть деньги из-за рубежа от имени АРБ
1
Заграница не поможет
ФАС пытается ограничить рекламу зарубежных форекс-брокеров
Реклама форекса привлекла ФАС
Легальные участники рынка написали заявление на «серых» конкурентов
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Розничная торговля валютными парами выходит из заморозки
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия