Курс доллара на форексе упал ниже 100 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке впервые с начала 2025 года опустился до 99,99 руб., следует из данных Investing.com. Такой отметки американская валюта достигла в 12:15. Последний раз доллар достигал отметки 99,87 руб. 23 декабря 2024 года.

По состоянию на 13:18 доллар подрос до 100,15 руб. (-0,82% от предыдущего торгового дня).Евро торговался на уровне 103,6 руб. (-1,5%). Центробанк России установил курс доллара на 21 января на уровне 101,95 руб., евро — 105,04 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

После того как летом под американские санкции попала Мосбиржа, курс западных валют устанавливает ЦБ на основе межбанковских торгов. Эксперты прогнозировали, что на волатильности российского рынка может сказаться инаугурация Дональда Трампа, которая состоялась вчера, 20 января. Аналитики прогнозировали, что доллар может взлететь до 115 руб.

Подробнее о прогнозах на валютном рынке — в материале «Ъ» «Рубль готовится к колебаниям».