Промсвязьбанк уходит с форекса

Промсвязьбанк собирается продать непрофильный актив — компанию «ПСБ-Форекс», одну из немногих, имеющих лицензию форекс-дилера. К компании присматривались группы «Открытие» и БКС, которым не удалось получить лицензии самостоятельно. Участники рынка считают, что интересантов может быть много, несмотря на завышенные регуляторные требования и небольшую прибыльность такого бизнеса.

Как рассказали “Ъ” два источника на финансовом рынке, Промсвязьбанк продает свою дочернюю компанию ООО «ПСБ-Форекс». Для банка, который является опорным для ОПК, этот бизнес представляется непрофильным, заявил один из собеседников “Ъ”. В Промсвязьбанке отказались от комментария.

«ПСБ-Форекс» является одной из четырех компаний, обладающих лицензией форекс-дилера. Деятельность форекс-дилера является исключительной — он не вправе совмещать свою деятельность с иной. Форекс-дилеры сейчас имеют право предоставлять клиентам плечо 1 к 50 при торговле валютными парами.

«Теоретически лицензия форекс-дилера может быть интересна многим, начиная от тех, кому лицензию аннулировали, и заканчивая крупными финансовыми группами, которым нужен весь спектр лицензий регулятора для более полного предложения продуктов своим клиентам»,— говорит представитель крупной финансовой компании. По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, в рамках полносервисной финансовой группы форекс позволяет привлекать дополнительный поток клиентов — например, многие клиенты, начинавшие на валютном рынке, затем стали работать на срочном. Кроме того, лицензия форекс-дилера позволяет удовлетворять потребности клиентов, заинтересованных в спекулятивных операциях с повышенным уровнем риска. По оценке одного из источников, с учетом трудностей с получением лицензии такая компания может стоить 1–2 капитала. По итогам первого полугодия 2019 года капитал «ПСБ-Форекса» составил 146 млн руб.

По словам одного из источников “Ъ”, в прошлом году к компании присматривалась группа «Открытие», в рамках которой клиентам предоставляется такой продукт, как бинарные опционы. Согласно законопроекту, который уже прошел первое чтение в Госдуме, работать с бинарными опционами сроком исполнения более трех дней смогут только форекс-дилеры. «"Открытие" пыталось получить лицензию самостоятельно, но пока это не удалось. Выходом могла бы стать покупка "ПСБ-Форекса", но основной акционер группы (Банк России.— “Ъ”) не захотел иметь форекс у своего подопечного»,— говорит собеседник “Ъ”. В «ФК Открытие» не стали комментировать эту информацию.

По данным двух источников “Ъ”, группа БКС также несколько раз сдавала в ЦБ документы на получение лицензии, и также неудачно. Один собеседник указывает, что БКС вела переговоры по покупке «ПСБ-Форекса». Представитель группы БКС сообщил, что в настоящий момент группа не рассматривает приобретение компании с лицензией форекс или получение такой лицензии. «Прежде мы рассматривали возможность получения лицензии, но решили отказаться от этого направления»,— отметил он.

За первое полугодие 2019 года из четырех форекс-компаний лишь «ПСБ-Форекс» показал убыток в размере 18 млн руб. (за аналогичный период прошлого года — 34 млн руб.). Вместе с тем, по словам господина Кочеткова, для развития рынка создаются не самые благоприятные условия, на рынке процветает регуляторный арбитраж, так как иностранные компании имеют возможность предоставлять больший спектр услуг и при этом не имеют лицензионных обременений. По данным Ассоциации форекс-дилеров, клиентами компаний, имеющих лицензию отечественного регулятора, являются свыше 10 тыс. человек, в то время как число тех, кто имеет дело с офшорными компаниями, оценивается в полмиллиона. За первое полугодие Банк России выявил 81 нелегального форекс-дилера, которые занимались псевдоинвестированием денежных средств на финансовом рынке.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев