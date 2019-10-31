ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов на форекс после тестирования

Центробанк может разрешить неквалифицированным инвесторам работать на рынке форекс с ограничением плеча после тестирования. Такая возможность сейчас рассматривается регулятором, сообщает РБК со ссылкой на ответ на запрос. Мера обсуждается с саморегулируемой организацией форекс-дилеров.

«Если обсуждение будет результативным, мы будем готовы допустить к рынку форекс на условиях этого стандарта неквалифицированных инвесторов после прохождения ими тестирования»,— сказал представитель ЦБ изданию.

Руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров рассказал РБК, что на встречах с Банком России обсуждалось максимальное плечо для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.

Ранее Центробанк уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов. В них предусматриваются ограничения к услугам форекс-дилеров, инвестсоветников оставили за рамками законопроекта. Неквалифицированные инвесторы могут расширить список финансовых инструментов после тестирования.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Квалификация на вырост».