Форекс потребовал нового капитала

На фоне роста интереса инвесторов к торговле новыми инструментами на рынке форекс его участники зафиксировали рост остатков на счетах клиентов. При этом «БКС Форекс» даже пришлось вдвое увеличить уставный капитал для соответствия требованиям законодательства. Большинство инвесторов показывает убытки, несмотря на использование менее рисковых контрактов на разницу цен (CFD). Тем не менее участники рынка планируют расширять линейку за счет инструментов, привязанных к криптоактивам, что может привести к росту числа клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале февраля 2026 года брокер «БКС Форекс» увеличил уставный капитал более чем в два раза — до 777 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». По этому показателю компания обогнала других участников рынка. Как пояснил гендиректор «БКС Форекс» Тарас Данилюк, увеличение капитала связано с ростом более чем в пять раз остатков на клиентских счетах за прошлый год. По данным источника “Ъ” на финансовом рынке, на начало 2026 года средства клиентов у «БКС Форекс» достигли 2,2 млрд руб., у «Альфа-Форекс» — 2,5 млрд руб., у «Финам Форекс» — 0,34 млрд руб.

По мнению собеседника “Ъ”, рост показателя связан с появлением в конце 2025 года у клиентов «БКС Мир инвестиций» возможности открывать счета форекс прямо из приложения брокера. Как указывает господин Данилюк, в ближайшее время у клиентов брокера может появиться и возможность «совершения торговых операций на рынке форекс». В приложениях «Альфа-Инвестиции» и «Финама» такие функции в настоящее время отсутствуют.

Согласно закону «О рынке ценных бумаг», если размер средств физлиц—клиентов дилера превышает 150 млн руб., размер собственных средств форекс-дилера должен быть увеличен на сумму, составляющую 105% размера средств этих физлиц. «Форекс-дилеры заключают сделки с клиентами от своего имени и за свой счет, поэтому в ситуации, когда позиция клиента является "выигрышной", форекс-дилер становится должником»,— объясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев.

В настоящее время размер собственных средств «БКС Форекс» можно оценить в 840 млн руб. В «Альфа Форекс» размер собственных средств на конец 2025 года превышал 4,2 млрд руб., в «Финам Форекс» — около 188 млн руб. В «Финам Форекс» заявили “Ъ”, что размер собственных средств «соответствует нормативным требованиям». В «Альфа Форекс» отметили, что «не планируют увеличивать капитал».

Интерес к рынку форекс увеличился в прошлом году, после появления возможности проводить операции с CFD (см. “Ъ” от 27 июля 2025 года). По словам господина Данилюка, к февралю 2026 года число активных пользователей CFD возросло в два раза, месячный оборот «увеличился за полгода в три-четыре раза». По словам гендиректора «Альфа Форекс» Гузель Проценко, с момента запуска продукта весной 2025 года «доля CFD в структуре сделок выросла с 14% до более чем 50%», а самим инструментом пользуется «почти половина активных клиентов».

Однако новый финансовый продукт не сильно повлиял на доходы инвесторов. По итогам четвертого квартала 2025 года совокупный убыток клиентов составил рекордные 963 млн руб. Участники рынка объясняют это тем, что наибольшая часть клиентов по-прежнему предпочитает валютные пары, где кредитные плечи составляют от 1:20 до 1:40. По словам госпожи Проценко, самыми ликвидными инструментами являются пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. «В условиях высокой волатильности на рынках, а также на фоне падения курса доллара по отношению к другим валютам ряд инвесторов, торгующих этими активами, могли не получить ожидаемого результата»,— отмечает Тарас Данилюк. Участники рынка не детализируют доходность по группам инструментов, однако, по словам господина Данилюка, с момента запуска CFD «70–80% клиентов стабильно получают положительный финансовый результат по этим контрактам».

Дилеры намерены активно развивать этот сегмент. Участники рынка планируют начать торги CFD с привязкой к биткойну и эфиру, однако для этого необходима новая редакция базового стандарта, работа над которым ведется Ассоциацией форекс-дилеров (АФД) и Банком России. По словам руководителя АФД Евгения Машарова, текст стандарта может быть внесен на рассмотрение специальным комитетом ЦБ в начале весны 2026 года. «В случае запуска CFD с привязкой к криптовалюте число клиентов форекс-дилеров может вырасти на треть»,— оценивает он.

Андрей Ковалев