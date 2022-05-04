Форекс-дилеры побили рекорд убытков

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В первом квартале убытки клиентов форекс-дилеров оказались рекордными за пять лет, превысив 477 млн руб., большая часть пришлась на лидера рынка «Альфа-Форекс». Однако это не отпугнуло инвесторов, число которых увеличилось на 10%, до 11 тыс. человек. Участники рынка ожидают дальнейшего роста, подчеркивая, что период высокой волатильности остался позади. Но признают, что в текущей ситуации «все может измениться в один момент» и делать долгосрочные прогнозы бессмысленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетностью лицензированных российских форекс-дилеров за январь—март. Исходя из их данных, общий убыток клиентов превысил 477 млн руб., оказавшись рекордным с начала 2017 года. При этом общее количество счетов выросло с почти 10 тыс. в четвертом квартале 2021 года до почти 11 тыс. За год их количество удвоилось.

Сейчас лицензию форекс-дилера в России имеют четыре компании — «ВТБ Форекс», «Финам Форекс», «Альфа-Форекс» и «БКС Форекс». Последняя получила лицензию осенью прошлого года (см. “Ъ” от 2 декабря 2021 года), сообщение о начале приема клиентов появилось на сайте Ассоциации форекс-дилеров (АФД) 6 апреля. По данным АФД, на конец 2021 года остатки на счетах клиентов компаний составляли 2,88 млрд руб.

Наибольшие убытки получили клиенты «Альфа-Форекс» — более 384 млн руб. Вместе с тем компания лидирует и по количеству использованных счетов — в квартальном выражении их число выросло с 7,3 тыс. до 8,3 тыс. Положительный результат был получен по 2,7 тыс. счетов, отрицательный — по 5,6 тыс. счетов. Убытки клиентов «Финам Форекс» составили по итогам января—марта почти 57 млн руб., количество счетов выросло с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. У клиентов «ВТБ Форекс» квартальные убытки составили всего 35 млн руб., при этом количество счетов снизилось с 989 до 833 штук.

События, связанные с началом военных действий на Украине, создали на финансовых рынках «ситуацию неопределенности», отмечает заместитель руководителя управления развития технологий и инвестиций на международных рынках ФГ «Финам» Зоя Неделько. В результате в первом квартале на внутреннем валютном рынке резко выросла волатильность торгов, которая, «как правило, приводит к убыткам клиентов», отметил управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

С конца февраля по первую декаду марта биржевой курс доллара взлетел в полтора раза, до 120 руб./$. При этом к концу квартала он фактически отыграл большую часть роста, откатившись к 84 руб./$. Аналогичная динамика была и у курса евро, который превышал 130 руб./€, однако к концу марта вернулся ниже отметки 93 руб./€.

Рынки «естественным образом» отреагировали на период реализации геополитических рисков, отмечает руководитель АФД Евгений Машаров: «И, как это обычно бывает во время волатильности, часть инвесторов вполне осознанно приняла на себя дополнительные риски и вследствие этого понесла убытки, другая, напротив, получила прибыль». При этом, уточняет господин Дронов, в текущем кризисе доля клиентов, получивших доход на форексе, оказалась в разы выше, чем на других финансовых рынках.

Госпожа Неделько полагает, что приток клиентов в январе—марте связан с введенными ЦБ ограничениями на операции с наличной и безналичной валютой, сложностями в осуществлении операций и получением выплат по отдельным ценным бумагам в результате введенных санкционных ограничений. «Альфа-Форекс» и сама попала под блокирующие санкции США в начале второго квартала (см. “Ъ” от 6 апреля). Однако, по словам управляющего директора компании, с начала кризиса почти ничего не поменялось в сервисе: «Разве что спреды по рублевым парам стали повыше». В «ВТБ Форекс» и «БКС Форекс» отказались от комментариев.

Евгений Машаров ожидает в дальнейшем динамичного роста числа клиентов, упоминая планы инициировать в рамках базового стандарта совершения операций на финансовом рынке расширение списка валютных пар, в частности, с юанем, «в связи с переориентацией на новые регионы». Кроме того, по словам топ-менеджера, из-за действий ЦБ «период высокой волатильности прошел, а рыночные условия возвращаются к обычным параметрам, что позволит клиентам торговать на нормальных условиях».

Если не будет событий, которые окажут значительное негативное влияние на ситуацию в целом, рынок продолжит развиваться и прирастать новыми клиентами, ожидает и госпожа Неделько. Однако, добавила она, в текущей ситуации сложно строить прогнозы, ведь «все может измениться в один момент».

Ксения Куликова