Бывший глава форекс-дилера ВТБ Жаров возглавил «санкционную» биржу

Бывший главаа «ВТБ Капитал форекс» Сергей Жаров назначен управляющим АО «Санкт-Петербургская валютная биржа» (СПВБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы биржи. На основе СПВБ создана площадка для листинга российских компаний, попавших под санкции. Ранее пост главы биржи занимал бывший руководитель Минкомсвязи Константин Носков, он покинул его после четырех месяцев работы.

Господин Жаров будет отвечать за расширение возможностей для совершения профессиональными участниками и частными инвесторами крупных финансовых операций в рамках юрисдикции РФ, за создание условий для доступа расширенного круга российских компаний на финансовый рынок. «Еще одним приоритетным направлением станет формирование универсальной площадки с использованием широкого бизнес-инструментария и удобных сервисов для удовлетворения широкого круга финансовых потребностей клиентов»,— говорится в сообщении биржи.

Сергей Жаров с 2009 года был членом биржевого совета торговой площадки. Ранее он работал в Инкомбанке, банке «Российский кредит», в «КИТ Финанс» и инвестиционной компании «БФА». «ВТБ Капитал форекс» он возглавлял с сентября 2019 года.