Форекс настраивают на лиру

Для клиентов российского сегмента рынка форекс с начала марта расширяется количество доступных валютных пар. Самыми востребованными могут оказаться пары с китайским юанем и турецкой лирой, которые уже пользуются успехом на торгах Московской биржи, есть перспективы и у индийской рупии, говорят эксперты. Вместе с тем рынок форекс остается высокорискованным и по большей части убыточным для клиентов, и новые валютные пары вряд ли серьезно изменят ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк России опубликовал новую версию базового стандарта для форекс-дилеров, в рамках которой расширен перечень валютных пар для заключения сделок — с 48 до 61 позиции. К котируемым валютам добавлены китайский юань, турецкая лира, индийская рупия и бразильский реал. Изменился и список информагентств, чьи котировки и исторические данные могут использоваться для расчета размера денежного обеспечения. Так, из списка удалены Just2Trade Online Limited, GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi и Interactive brokers Llc. Добавлены в него Tavira Securities Limited и «Прайм Брокерейдж Сервисес» (Белоруссия). Документ вступит в силу в начале марта, спустя десять дней после опубликования на сайте ЦБ.

Официально на российском рынке работают лишь четыре лицензированных форекс-дилера: «ВТБ Форекс», «Финам форекс», «Альфа-форекс» и «БКС Форекс». Согласно их отчетности, общее количество активных клиентов по итогам четвертого квартала 2022 года немногим превысило 12 тыс. человек (см. “Ъ” от 31 января). При этом форекс является высокорискованным рынком. По данным отчетности компаний, в 2022 году их клиенты получили убыток на сумму свыше 2 млрд руб.

Расширение перечня выглядит избыточным: сейчас из доступных валютных пар форекс-дилеры предлагают клиентам лишь 24–36. Например, пары доллар США/саудовский риал и доллар США/израильский шекель не представлены ни у одного дилера, в то время как на пару евро/доллар США приходится более половины оборота рынка (см. “Ъ” от 31 января).

Тем не менее участники рынка называют расширение доступных инструментов позитивным фактором. По словам главы Ассоциации форекс-дилеров (АФД, именно она подготовила обновленную версию базового стандарта) Евгения Машарова, новые пары включены в список «по итогам опроса членов АФД и запросов трейдеров». Кроме того, у форекс-дилеров появилось право получать котировки более чем от одного поставщика. В таких условиях господин Машаров ожидает «притока клиентов обеих категорий: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов». Лицензированные форекс-дилеры оперативно не ответили “Ъ”.

Спрос на валютные пары во многом определяется торгово-экономическими отношениями России с соответствующими странами, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Поэтому эксперт ожидает, что повышенным спросом будут пользоваться прежде всего пары рубль/юань и рубль/турецкая лира. По мнению господина Суверова, юань «будет лидировать с большим отрывом», что связано «со спросом в связи с большим импортом из Китая и юанизацией российского финансового рынка, выпуском многими компаниями РФ облигаций в юанях».

По оценке “Ъ”, с начала года доля юаня в общем объеме торгов основными валютами на Московской бирже превысила 36%. В 2022 году десять эмитентов разместили на российском рынке 21 выпуск облигаций в юанях на сумму более 600 млрд руб. В феврале начали расти биржевые объемы торгов турецкой лирой (см. “Ъ” от 13 февраля). По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, «в зоне высокого потенциала также находится индийская рупия».

«Ограниченность клиентского роста связана прежде всего с тем, что объем торговых и внешнеэкономических контрактов со странами, чьи валюты вошли в инструментарий дилеров, не столь масштабен, как хотелось бы, из-за этого их функциональное движение во многом ограничено,— отмечает госпожа Авакимян.— Курсообразование рубля к данным валютам так или иначе все равно апеллирует к позициям доллара США». Сергей Суверов добавляет, что популярность рынка форекс в целом снижает его высокая волатильность и непредсказуемость, а также ограничения для неквалифицированных инвесторов.

Ксения Куликова