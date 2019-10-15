Миллиард исчез в «Империи»

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.

При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.

По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд руб.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.

Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество. В итоге фигурантам добавили соответствующую ст. 210 УК РФ. На данный момент следствию известно, что только руководителей в ОПС было девять человек. При этом защите Александра Смирнова и Кирилла Остапенко еще до возбуждения нового уголовного дела по более тяжкой статье удалось добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения.

Отметим, что на данный момент компания STForex продолжает свою деятельность.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».

Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.

Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают, относя подобные сделки к так называемым алеаторным: стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания. При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.

Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.

Олег Рубникович