Форекс спешит за биткойном

Форекс-дилеры расширяют линейку продуктов за счет контрактов на разницу цен (CFD) с экспозицией на криптовалюту. Учитывая высокую волатильность базового актива, такие инструменты будут востребованы краткосрочными спекулянтами. Вместе с тем осенью на российском рынке планируется запуск полноценных торгов криптовалютами. Эксперты ожидают, что значительная часть инвесторов предпочтет уйти на организованный рынок, чтобы избежать спорного ценообразования, при котором котировки выставляет сам форекс-дилер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские форекс-дилеры начинают предлагать клиентам контракты на разницу цен (CFD) с экспозицией на криптовалюту. На прошлой неделе такой продукт запустила «Альфа-Форекс» — инвесторам доступны контракты на пары американский доллар/биткойн (BTC) и американский доллар/эфир (ETH). «БКС-Форекс» начнет торги контрактами на разницу цен 24 июля, сообщили “Ъ” в компании. «Финам Форекс» планирует запуск контрактов на разницу на 29 июля, заявила гендиректор компании Зоя Неделько.

Как отмечает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, запуск инструмента стал возможен благодаря обновленному «Базовому стандарту» форекс-дилеров, который был утвержден ЦБ 14 июля. Однако стоит учитывать, что подобные инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Контракты CFD были запущены на российском рынке весной 2025 года. По ним инвесторы заключают с дилером договор пари на изменение цены актива на установленную дату. Если инвестор угадает движение котировок, дилер выплачивает инвестору разницу цен, если нет — профучастник забирает разницу со счета клиента. Запуск новых инструментов не отразился на финансовых результатах трейдеров. По оценке “Ъ”, их суммарные потери только за первое полугодие 2026 года достигли 1,8 млрд руб.

По оценке участников рынка, наиболее популярными могут стать контракты на биткойн, учитывая, что актив является достаточно волатильным — с начала 2026 года пережил несколько обвалов, при том что осенью 2025 года его котировки регулярно обновляли исторический максимум.

Как указывает источник “Ъ” на финансовом рынке, при резком изменении цены инвестор может зафиксировать большую прибыль, при этом увеличиваются и риски трейдера. По словам собеседника “Ъ”, в «Альфа-Форексе», который занимает около 80% форекс-рынка по числу активных счетов, за 2026 год инвесторы заключили более половины контрактов на золото и серебро. По его словам, так инвесторы отыгрывали масштабную коррекцию цен на золото, которая началась после рекордного роста на рубеже 2025–2026 годов и в результате которой к лету этого года котировки потеряли почти 20%, откатившись до уровня $4 тыс. за тройскую унцию.

10,5 миллиарда рублей составили потери клиентов форекс-дилеров за пять лет.

Вместе с тем другие профучастники (банки, брокеры) уже тестируют инфраструктуру для торгов криптовалютой на спот-рынке, который станет возможным с 1 сентября после вступления в силу закона «О цифровых валютах и цифровых правах». Часть инвесторов, желающих спекулировать такими активами, уйдут на организованный рынок из-за «отсутствия там конфликта между профучастником и инвестором», считает аналитик компании «Эйлер» Беннетт Керр.

«На бирже профучастник не стремится обратить убыток инвесторов в свой доход, поэтому для многих инвесторов биржевой контур станет более привлекательным за счет прозрачного ценообразования, ведь на форекс-рынке котировки выставляет сам дилер»,— поясняет эксперт.

Как указывает член совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Алексей Тараповский, CFD на криптовалюты могут быть полезны «только профессиональным краткосрочным спекулянтам», которые желают отыграть определенные события на рынке.

Однако рядовые инвесторы «будут терпеть по таким инструментам лишь убытки», считает он. «Даже небольшое движение цены против позиции инвестора может привести к потере денег, особенно при использовании кредитного плеча, которое не только увеличивает прибыль, но и умножает убыток»,— предупреждает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Андрей Ковалев