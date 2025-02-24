Форексу расширили разницу

На легальном рынке форекс в России расширяются возможности инвесторов — теперь им будут доступны контракты на разницу цен по широкому кругу активов, включая ценные бумаги и биржевые товары. Пока клиенты форекс-дилеров ограничены операциями с валютными парами. Участники рынка ожидают притока новых инвесторов и роста объемов операций, в том числе за счет клиентов нелегальных игроков. При этом риск неблагоприятного изменения цены для клиентов остается, а существующее законодательство не предусматривает сальдирования налоговых баз по инструментам форекс-дилера и биржевым инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21 февраля 2025 года вступил в силу «Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера». Днем ранее он был утвержден комитетом финансового надзора ЦБ. Согласно новому документу, форекс-дилеры получили возможность использовать контракты на разницу цен (contract for difference, CFD) на широкий круг активов — иностранные и российские ценные бумаги, индексы, биржевые товары, драгоценные металлы. Расширение перечня базовых активов окажет существенное влияние на конкуренцию между форекс-дилерами, следовательно, повысятся требования к сервису, соответственно, клиенты от этого будут в плюсе, считает руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

В настоящее время на российском рынке работают только четыре лицензированных форекс-дилера — «Финам Форекс», «ВТБ Форекс», «Альфа Форекс» и «БКС Форекс». Причем «ВТБ Форекс» осенью прошлого года временно приостановил операции (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года), однако, по словам источника “Ъ” на рынке, собирается их возобновить. В частности, на сайте компании в начале месяца появилось обновленное положение о признании клиентов квалинвесторами. Общее количество клиентов, которое можно оценить по количеству активных счетов, составляет около 17 тыс. человек.

Пока компании предлагают клиентам только услуги по торговле валютными парами. В частности, согласно данным на сайтах, у «ВТБ Форекса» и «Финам Форекса» можно использовать 26 валютных пар, у «Альфа Форекса» и «БКС Форекса» — 41 валютную пару. Для квалифицированных инвесторов максимальное плечо составляет 1:40, для неквалифицированных инвесторов — 1:30. По некоторым парам, прежде всего с использованием рубля, плечо еще меньше — 1:9.

Опрошенные участники рынка считают, что новые CFD смогут обеспечить приток новых клиентов на рынок. Расширение линейки инструментов может способствовать перетоку клиентов из иностранных юрисдикций к лицензированным российским форекс-дилерам, а также усилить конкуренцию между участниками рынка, считает гендиректор «Финам Форекс» Зоя Неделько. Как указывает гендиректор «Альфа Форекс» Кирилл Дронов, нелегальные игроки рынка форекс не ограничены в инструментах, теперь же россияне «смогут торговать CFD уже под защитой государства».

При этом риски нового инструмента стандартные — неблагоприятное изменение цены базисного актива против открытой позиции, отмечают участники рынка. «В качестве минимизации законная опция, которая появилась сейчас,— это хеджирование»,— отмечает господин Машаров.

У многих инструментов есть шанс стать популярными среди инвесторов, считают собеседники “Ъ”. Наиболее популярными у клиентов будут CFD-контракты на иностранные ценные бумаги — в связи с тем, что «существующий спрос практически не встречался с предложением на российском рынке последние три года», полагает гендиректор «БКС Форекс» Тарас Данилюк. Также, по его словам, популярным может золото, цена которого в последнее время обновляет исторические рекорды (см. “Ъ” от 11 февраля). В настоящее время, по словам господина Дронова, более 60% всего оборота приходится на контракты на доллар США, евро, британский фунт и японскую иену.

Участники рынка ожидают роста объема торгов, в том числе за счет арбитражных операций на фондовом рынке. Впрочем, как отмечает госпожа Неделько, следует учитывать, «что действующее налоговое законодательство не предусматривает сальдирования налоговых баз по производным финансовым инструментам форекс-дилера и по биржевым инструментам, что может свести эффективность арбитража на нет».

Вместе с тем новых компаний на этом рынке пока не ожидается. Во всяком случае, по словам господина Машарова, они не обращались в АФД. При этом в дальнейшем список финансовых инструментов будет пополняться. «Ассоциация будет работать над возможностью предложения CFD на криптовалюту, такая возможность предусмотрена у наших коллег из Белоруссии»,— отмечает Евгений Машаров. Однако эта опция станет доступной только после разрешения ЦБ.

Ксения Куликова