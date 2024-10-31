Форекс показал прибыль

Несмотря на то что третий квартал 2024 года оказался традиционно убыточным для большинства клиентов российских форекс-дилеров, в «ВТБ Форексе» зафиксировали прибыль по клиентским счетам. Показательно, что сама компания в третьем квартале свернула профильную деятельность. Вместе с тем интерес к этому рынку плавно растет, в том числе на фоне расширения списка доступных финансовых инструментов. При этом эксперты не исключают, что в четвертом квартале на фоне роста волатильности валютных рынков могут отыграть прежние потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Результаты третьего квартала 2024 года для клиентов российских форекс-дилеров оказались худшими с начала года: убыток составил 546,5 млн руб. Такие данные следуют из опубликованной отчетности участников рынка. Причем это третий по величине негативный результат с 2017 года. В то же время «ВТБ Форекс» — единственный из участников этого небольшого рынка — зафиксировал положительный результат у своих клиентов в размере 60,6 млн руб. Это лишь второй случай в истории компании с 2017 года и восьмой случай среди всех лицензированных компаний за восемь лет.

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Показательно, что в начале августа «ВТБ Форекс» сообщил, что временно приостанавливает деятельность и прекращает заключение новых рамочных договоров с физлицами. По состоянию на 26 сентября 2024 года все действующие договоры были расторгнуты. «В ситуации, когда базовыми активами форекса являются в основном недружественные активы, мы сделали паузу в этом бизнесе. Прорабатываем различные варианты будущей стратегии, в том числе с учетом цифровой трансформации и перехода на российское ПО»,— заявили позднее в ВТБ.

Источник “Ъ” на финансовом рынке пояснил, что незакрытые клиентами к 19 августа позиции «ВТБ Форекс» закрывал самостоятельно.

«Возможно, именно это способствовало минимизации убытков клиентов дилера из-за движения курсов валют и процентных ставок в августе—сентябре 2024 года»,— считает собеседник “Ъ”.

В третьем квартале не сработали ставки на движение курсов на фоне роста рублевых ставок и налогового периода, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Чем больше были позиции в валютных парах, тем больше был потенциальный убыток, отмечает эксперт.

Несмотря на отрицательные результаты, форекс продолжает привлекать новых игроков.

По итогам третьего квартала, количество активных счетов превысило 17 тыс., за год увеличившись более чем на 20%. При этом «ВТБ Форекс» не самый крупный дилер. Согласно отчетности, количество активных клиентов у компании немногим превышало 1 тыс. человек. У других дилеров — более широкая клиентская база. В частности, у «Альфа-форекс» количество активных клиентов можно оценить почти в 13 тыс. человек, у «Финам Форекс» — в более чем 2 тыс. человек.

Вместе с тем список доступных клиентам форекс-дилеров инструментов постепенно расширяется. Так, с сентября вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг», которые позволяют участникам рынка предлагать клиентам CFD (Contracts for difference, контрактов на разницу) не только на валютные пары, но и на акции, облигации, металлы, нефть и другое (см. “Ъ” от 27 июня). Впрочем, существенных изменений в доходах клиентов эти изменения не принесли.

В четвертом квартале 2024 года клиенты дилеров получат возможность отыграться и выйти по крайней мере в ноль, прогнозирует Анна Авакимян. Этот период обещает не быть спокойным для валютного рынка — выборы президента США, эскалация на Ближнем Востоке, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке. Эти факторы, по его словам, могут увеличить валютные спреды и дать клиентам отыграться, «а доля клиентов с квартальным убытком снизится».

В лицензированных форекс-дилерах, а также их профильной ассоциации не ответили на запрос “Ъ”.

Ксения Куликова