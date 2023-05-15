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Коммерсантъ FM
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Граждане пошли на риск

Число клиентов форекс-дилеров растет

В первом квартале убыток клиентов форекс-дилеров заметно снизился по сравнению с концом 2022 года. Кроме того, выросло количество счетов. Эксперты связывают тенденции с возвращением торгующих в иностранных юрисдикциях и на офшорных площадках российских граждан, а также с высокой волатильностью валютного рынка и роста возможностей заработка для клиентов, склонных к риску. По мнению аналитиков, интерес к наращиванию оборотов по счетам форекс будет сохраняться до смягчения кризисной повестки в мировой экономике.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий убыток клиентов форекс-дилеров за первый квартал 2023 года составил 291,4 млн руб., подсчитал “Ъ” на основе отчетностей. Кварталом ранее он был на уровне 422 млн руб. Самый большой убыток показали клиенты «Альфа-Форекса» — 260,9 млн руб., «Финам Форекса» — 16,3 млн руб., «ВТБ Форекса» — 15,4 млн руб. Клиенты «БКС-Форекса» завершили первый квартал с прибылью в 1,2 млн руб. Количество счетов выросло за квартал до 13 025 с 12 050 по итогам 2022 года. Из них в минусе закрылось 8283 счета, в плюсе — 4742 счета.

Рынок форекс в России много лет имел не лучшую репутацию благодаря агрессивной рекламе и недобросовестным компаниям, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Сейчас рост числа клиентов форекс-дилеров связан в первую очередь с возвращением торгующих в иностранных юрисдикциях и на офшорных площадках российских граждан, а также с высокой волатильностью валютного рынка и ростом возможности заработка для тех, кто склонен к повышенному риску, считает эксперт. Также наблюдается расширение числа доступных валютных пар, а в силу роста параллельного импорта растет и число расчетов с поставщиками из стран СНГ и других дружественных стран (в том числе за счет турецкой лиры и китайского юаня), говорит господин Шатов, список доступных инструментов дополнился и контрактами на разницу (CFD). По его словам, все это способствует росту.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов связывает увеличение числа клиентов форекс-дилеров с большой волатильностью валютных курсов, прежде всего рубля к иностранным валютам и возможностью заработать на колебаниях. Он также обращает внимание на расширение числа инструментов: «На Московской бирже появились новые валютные пары, в частности, появились фьючерсы на дирхам. Так как эта валюта привязана к доллару, но не несет инфраструктурных рисков американской валюты, она может быть весьма популярной у клиентов форекс-дилеров. Также можно ожидать более активных торгов валютами стран СНГ, в частности, казахским тенге и армянским драмом». По итогам текущего квартала и года господин Шатов ожидает продолжения роста объема торгов и активных клиентов.

Рост количества и оборотов активных форекс-счетов обусловлен более динамичной ситуацией на валютном рынке, считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. При этом она видит заметное движение как в паре доллар-евро, так и рубль-доллар. Вложения в валюты дружественных стран — один из способов утилизации валютной ликвидности, полагает эксперт. Одна из популярных инвестиционных идей, по словам госпожи Авакимян,— вложения в валюту в процессе выхода иностранных инвесторов с российского рынка и итерационных конверсий, а значит, и ситуативного ослабления рубля. «Интерес к наращиванию оборотов по счетам форекс будет сохраняться до снижения эскалации кризисной повестки в мировой экономике и расширения спектра доступных финансовых инструментов»,— резюмировала эксперт.

В то же время сокращение убытка по итогам первого квартала связано исключительно с динамикой курса рубля, полагает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Физлица традиционно ставят на снижение национальной валюты, так что в среднем их ставка за последние месяцы была прибыльной, пояснил он. Эксперт не ожидает сохранения динамики доходов, так «как волатильность вне зависимости от направленности динамики будет приводить к убыткам». Новые валютные пары, на его взгляд, «непонятны инвесторам, и основной интерес в первую очередь сохраняется к традиционным долларам и евро, а новые валютные пары остаются экзотикой».

Ксения Куликова

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