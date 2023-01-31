Валютные игроки потянулись из офшоров

В четвертом квартале 2022 года клиенты российских форекс-дилеров вновь понесли убытки от операций на рынке, хотя и заметно меньше, чем в предшествующем квартале. Тем не менее количество клиентов не сокращается, даже напротив — в компаниях отмечают возвращение клиентов из офшорных юрисдикций. Кроме того, участники рынка ожидают расширения доступных для торговли валютных пар, прежде всего за счет турецкой лиры и китайского юаня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По оценке “Ъ” на основе данных российских форекс-дилеров, их клиенты в четвертом квартале 2022 года получили убытки в размере 422 млн руб. Этот результат ниже, чем в третьем квартале прошлого года (убыток 616 млн руб., см “Ъ” от 31 октября 2022 года), но больше потерь годовой давности (367 млн руб.). Общее количество счетов немногим превысило 12 тыс., оставшись на уровне предыдущего квартала, при этом отрицательный результат показали две трети из них.

По словам гендиректора «Альфа-Форекса» Кирилла Дронова, клиенты постепенно возвращаются из офшорных юрисдикций, где затруднены платежи и часто блокируются сайты. «В целом в этом году мы ожидаем ускорения тенденции и роста клиентской базы еще на 30–40%»,— добавил он.

Список инструментов для рынка форекс в РФ ограничен ЦБ, существенных изменений в последнее время не было, отмечают участники рынка. Клиентам для торговли доступны от 24 до 36 валютных пар (в зависимости от компании). Как правило, на основе ведущих мировых валют — американского доллара, евро, швейцарского франка, британского фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка, а также канадского, австралийского и новозеландского долларов. Иногда идут на расширение за счет менее популярных валют — мексиканского песо или норвежской кроны («БКС-Форекс»), датской кроны, сингапурского доллара и даже рубля («Альфа-Форекс»). «Но, как показывает практика, валютная пара EUR/USD как давала больше половины всего оборота, так и продолжает давать, и вряд ли ситуация изменится»,— считает глава «Альфа-Форекса» Кирилл Дронов.

Финансовый результат клиентов форекс-дилеров зависит от траектории движения пар валют и корректности краткосрочных и среднесрочных прогнозов дилеров по этому показателю, пояснила главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. По данным Investin.com, после уверенного укрепления доллара на мировом рынке в течение трех кварталов, в конце года произошло в целом ожидаемое его ослабление. Курс евро вырос на 9,2%, японской иены — на 9,4%. Кроме того, в конце четвертого квартала наблюдалось ослабление рубля, отчасти компенсирующее укрепление третьего квартала.

Вместе с тем в феврале ожидается запуск новых валютных пар с использованием китайских юаней и турецких лир, отмечают участники рынка. Этот вопрос как раз и обсуждается с СРО и регулятором, рассказал глава «Альфа-Форекса» Кирилл Дронов.

По словам гендиректора «БКС Форекс» Тараса Данилюка, «в рамках совместной деятельности с Ассоциацией форекс-дилеров (АФД) была подготовлена новая редакция базового стандарта, расширяющая доступный трейдерам инструментарий на 13 валютных пар». Кроме того, добавляет он, продолжается работа участников рынка и АФД «над предложениями к законопроекту о дилерской деятельности с целью добавления иных типов инструментов в ассортимент российского форекса». При этом турецкая лира — одна из самых волатильных валют: за 2022 год она подешевела к доллару на 40%, за два года снизилась в цене в 2,5 раза.

При этом убыточность продукта для клиентов будет сохраняться, так как рынку присущи крайне высокие кредитные плечи и почти любая волатильность приводит к закрытию позиций, считает управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. На позиции рубля сейчас влияют многие факторы, но мировой валютный рынок тоже весьма нестабилен из-за долгового кризиса и активного изменения процентных ставок мировыми финансовыми регуляторами, поясняет он. Такие периоды, подчеркнул господин Александров, убыточны для клиентов.

Ксения Куликова