Курс доллара на форексе поднялся до 100 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке в моменте достигал 100,2 руб., следует из данных Investing.com. Такой отметки американская валюта достигла в 15:15 мск, после чего курс слегка снизился. На момент 15:42 доллар стоил 99,7 руб. В последний раз доллар достигал отметки в 100 руб. в октябре прошлого года.

Согласно официальному курсу Банка России на 14 ноября, доллар стоит 98,3 руб. Минэкономики России прогнозирует, что курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 руб. К концу 2025 года, доллар, согласно прогнозу, будет стоить 98,7 руб., на конец 2026 года — 101 руб., а еще через год — 105 руб.

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В начале ноября официальный курс доллара впервые за год превысил 98 руб. Официальный курс евро на среду, 6-е, увеличился на 74,5 коп., до 107 руб. По отношению к юаню рубль также опустился до годового минимума.

Подробнее о курсе рубля — в материале «Рубль нащупывает границы».