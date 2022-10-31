Плечо не держит давления

Клиенты форекс-дилеров в третьем квартале вновь показали больше убытков, чем прибыли, они оказались рекордными за пять лет. При этом их предпочтения остаются неизменными, это пары ведущих мировых валют — евро и британского фунта с долларом, которые в июле-сентябре обновили многолетние минимумы. Эксперты отмечают высокие риски рынка форекс, поскольку торговля происходит с плечом и потери растут с волатильностью рынка. Вместе с тем они указывают на защищенность легального сегмента в России и отсутствие блокировки активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Убытки клиентов российских форекс-дилеров в третьем квартале вновь превысили доходы. По данным отчетности трех крупнейших компаний — «ВТБ Форекс», «Финам Форекс» и «Альфа-Форекс» («БКС Форекс» не опубликовал данные) — количество убыточных счетов достигло почти 8,5 тыс. шт., против 3,4 тыс. прибыльных счетов. Количество убыточных счетов за отчетный квартал оказалось в 1,5 раза больше, чем годом ранее, тогда как число прибыльных счетов сократилось на 16%. Совокупный убыток клиентов превысил 615 млн руб.— это рекорд за пять лет существования рынка.

Курс рубля в третьем квартале был стабильным, в отличие от динамичного первого и второго кварталов. При этом основными контрактами на российском рынке форекс выступают EUR/USD и GBP/USD. Как пояснил глава «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов, в третьем квартале на валютном рынке произошли крайне значимые события, евро стал дешевле доллара, а британский фунт обвалился до минимума более чем за 35 лет.

По данным Investing.com, курс евро большую часть квартала торговался в паритете с американской валютой, однако в начале сентября резко ушел вниз, достигнув $0,95 и обновив двадцатилетний минимум. Тогда же курс британского фунта обновил минимум за 37 лет, опустившись ниже отметки $1,014. «Эти события были неожиданными для многих клиентов, поэтому они потерпели убытки»,— говорит Кирилл Дронов.

Но даже с учетом этих событий, по словам господина Дронова, процент зарабатывающих клиентов в «Альфа-Форекс» составил 30%, «это значительно больше, чем на других финансовых рынках, а также чем какой-либо вид бизнеса». При этом, согласно статистике, на клиентов «Альфа-Форекс» приходится 75% от общего их числа у легальных компаний. Другие компании не ответили на запрос “Ъ”.

На легальном рынке форекс есть свои риски, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Как правило, по его словам, вся торговля происходит с плечом, и чем выше плечо, тем выше вероятность маржин-колла, то есть потери всего депозита. В частности, у российских лицензированных форекс-дилеров максимальное плечо для квалифицированных инвесторов составляет 1:40, т. е. клиент может приобретать в 40 раз больше валюты, чем ее обеспечение. Для неквалифицированных инвесторов в зависимости от валютной пары максимальное плечо может составлять от 1:10 до 1:40, при этом оно может меняться в зависимости от волатильности валютной пары на рынке.

«Так как клиент не покупает валюту, а только делает ставку на поведение валютной пары, при большом плече даже небольшое изменение курса может привести к обнулению счета»,— отмечает Дмитрий Александров. То есть, при плече 1:40 изменение стоимости валюты в неблагоприятную сторону на 2,5% фактически обнуляет обеспечение по сделке. Но дилер не ждет достижения этой отметки, а во избежание потерь принудительно закрывает позицию раньше — при изменении цены на 2,1–2,2%. Для пары EUR/USD было два таких дня в минувшем квартале, для JPY/USD — три дня, для GBP/USD — пять дней.

Впрочем, господин Дронов настроен оптимистично и не ожидает повторения таких событий в четвертом квартале. «По октябрю видим, что все больше клиентов в плюсе»,— отмечает он. Преимущества российского рынка, по словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, в том, что число ключевых валютных пар ограничено и можно сконцентрироваться на их прогнозировании с использованием макроэкономического и технического анализа. Кроме того, добавил эксперт, российский рынок форекс оказался самым защищенными в мире: на нем не было заблокировано ни одного актива или клиента.

Ксения Куликова