Форекс-дилеры повышают разнообразие

Российские форекс-дилеры продвигают на рынке новые инструменты — контракты на разность цен (CFD), которые позволяют зарабатывать на широком круге активов, включая акции зарубежных компаний, индексы и криптовалютные фонды. По оценке участников рынка, прибыльность по таким инструментам существенно выше, чем по валютным парам, в том числе за счет меньших рисков из-за размера плеча. Впрочем, конкуренцию этому направлению составляют биржевые торги, на которых также активно используются срочные контракты на иностранные активы, включая криптовалюты.

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Согласно отчетности форекс-дилеров, во втором квартале 2025 года их клиенты получили убыток на сумму более 900 млн руб. Тем не менее интерес к этому сегменту финансового рынка постепенно растет — количество используемых счетов достигло почти 18 тыс., что на 12% выше, чем годом ранее. При этом форекс-дилеры активно развивают линейку доступных продуктов. Вступление в силу в феврале «Базового стандарта» ЦБ, регулирующего деятельность форекс-дилеров (см. “Ъ” от 24 февраля), дало возможность участникам рынка предлагать клиентам форвардные контракты на разницу цен (CFD).

CFD (Сontract for Difference) — производный финансовый инструмент, представляющий собой договор, фиксирующий разницу в цене базового актива на момент заключения сделки и окончания сделки. Самого владения базовым активом при этом нет. Лицензии форекс-дилеров имеют четыре компании — «Финам Форекс», «Альфа Форекс», «БКС Форекс», «ВТБ Форекс», однако последняя осенью прошлого года приостановила предоставление таких услуг клиентам (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

В основном компании предлагают трейдерам CFD c привязкой базового актива к биржевым товарам (в том числе золоту, нефти), иностранным фондовым индексам, акциям (прежде всего иностранных компаний). Вместе с тем у каждого участника рынка есть и уникальные инструменты. Например, «Альфа Форекс» предлагает клиентам заключать договоры CFD на акции крупных российских эмитентов, включая «Сургутнефтегаз», «Русал», МТС, «Совкомфлот» и т. д. «БКС Форекс» первым вывел на рынок CFD, привязанные к стоимости криптовалютных активов (фонды Blackrock’s iShares Bitcoin Trust, ProShares Bitcoin Strategy ETF, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF). «Финам Форекс» расширил список контрактов, привязанных к стоимости биржевых товаров, включив в него палладий, платину и природный газ.

Показатели по торговле CFD не выделяются отдельно в отчетах о финансовых результатах клиентов. Однако, как заявил гендиректор «БКС Форекс» Тарас Данилюк, объем этих контрактов в общих клиентских активах «БКС Форекс» уже достиг 40%, а прибыль по ним получили 80% клиентов. Прибыль по контрактам CFD в «Альфа Форекс» составила около 30–35%, однако объем сделок по ним — всего около 20%, сообщил управляющий директор «Альфа Форекс» Кирилл Дронов. «Новые инструменты только набирают популярность. На них чаще приходят новые клиенты, которые ранее совершали сделки на организованных торгах»,— отмечает он.

По словам Тараса Данилюка, это связано с низким плечом по подобным инструментам по сравнению с валютными парами, что минимизирует риски клиента. В частности, плечо по контрактам CFD с криптовалютными фондами и акциями США в «БКС Форекс» составляет 1 к 2, по CFD на иностранные и российские акции в «Альфа Форекс» — от 1 к 7 до 1 к 10, по CFD на иностранные акции, биржевые товары, индексы в «Финам Форекс» — 1 к 10. Вместе с тем плечи при торговле валютными парами составляют от 1 к 20 до 1 к 40 (по самым популярным USD/EUR, USD/JPY, USD/CHF). Впрочем, как отмечает господин Данилюк, такие продукты «имеют стабильный спрос на рынке из-за низкого требования к начальному обеспечению за счет максимального для инвестора риска».

Кроме того, дилеры выделяют стабильный спрос со стороны клиентов на инструменты с привязкой к золоту. При этом интерес к другим контрактам, как правило, возникает в период волатильности.

В частности, по словам Кирилла Дронова, «во время взаимных ударов Ирана и Израиля (см. “Ъ” от 11 июля) оборот по нефтяным контрактам составил 3,5 млрд руб.». По его словам, аналогичное оживление при торговле CFD на российские акции наблюдалось в период дивидендных отсечек. Тарас Данилюк обращает внимание на популярность инструментов с привязкой к криптовалютам, так как их ценообразование не зависит от конъюнктуры российского рынка. «Альфа Форекс» также рассматривает запуск подобного инструмента.

По оценке руководителя Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова, ввод новых инструментов будет способствовать приросту клиентской базы форекс-дилеров. CFD расширяет круг доступных инструментов, а трейдеров привлекает «их простота, а также невозможность блокировки средств за рубежом», отмечает эксперт.

Впрочем, по таким инструментам на российском рынке растет конкуренция. В частности, на Московской бирже представлен широкий список срочных контрактов, в том числе на иностранные акции, иностранные индексы, биржевые товары (см. “Ъ” от 11 июня), а в последнее время к ним добавились криптоактивы (см. “Ъ” от 16 июня). Кроме того, на биржевой площадке можно также приобрести и американские акции, правда, эта возможность предоставлена только квалифицированным инвесторам.

Андрей Ковалев