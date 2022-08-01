Форекс для бесстрашных

В апреле—июне объем совокупных убытков клиентов форекс-дилеров обновил рекорд, приблизившись к 500 млн руб. Участники рынка связывают большие потери с высокой волатильностью, однако отмечают сохраняющийся интерес к нему на фоне отсутствия санкционных рисков. В третьем квартале они ожидают увидеть больше зарабатывающих клиентов на фоне стабилизации ситуации и возможного расширения перечня валютных пар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Второй квартал принес клиентам лицензированных форекс-дилеров максимальный убыток за пять лет существования рынка. По оценке “Ъ”, основанной на отчетности компаний, он достиг почти 500 млн руб., побив рекорд прошлого квартала, хотя и всего на 4% (см. “Ъ” от 4 мая). Вместе с тем продолжало расти общее количество счетов: если в первом квартале оно составляло 10,96 тыс., то во втором — достигло 11,2 тыс. Годом ранее счетов было почти вдвое меньше — 6,76 тыс.

Сейчас лицензию форекс-дилера имеют только четыре компании — «Альфа-Форекс», «БКС Форекс», «ВТБ Форекс» и «Финам Форекс». Из них за прошедший квартал положительный результат показали только клиенты «БКС Форекс» (66 тыс. руб.), который получил лицензию лишь в конце прошлого года, а начал принимать клиентов с 6 апреля. Впрочем, за три месяца результаты были лишь по 35 счетам.

Квартальные убытки клиентов «ВТБ Форекса» составили почти 42 млн руб., клиенты «Финам Форекса» потеряли за апрель—июнь около 17 млн руб. У «Альфа-Форекса» убытки клиентов оказались самыми ощутимыми — почти 438 млн руб. Однако дилер выступает лидером среди всех игроков как по количеству счетов (8,5 тыс. штук), так и по темпам их прироста.

Большинство клиентов как на форексе, так и на других площадках закупали доллары и евро по цене выше 100 руб., поэтому неудивительно, что при мощном укреплении рубля они потерпели убытки, отмечает управляющий директор «Альфа-Форекса» Кирилл Дронов. В марте ФРС подняла ставку и заявила, что примет все необходимые меры для борьбы с инфляцией, чем способствовала укреплению доллара по отношению к другим валютам, и многие участники рынка форекс сделали ставки на укрепление доллара к рублю, говорит партнер Capital Lab Евгений Шатов. На протяжении нескольких лет рынки позволяли людям зарабатывать даже при отсутствии достаточной компетенции, но, когда ситуация изменилась, участникам стало сложнее принимать правильные решения, что ведет к убыткам, пояснил эксперт.

Глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров поясняет, что есть два состояния рынка: трендовый, когда зарабатывают форекс-дилеры, и диапазонный, когда выигрывает клиент. Во втором квартале, по его словам, имел место ярко выраженный трендовый период — в частности, по EUR/USD или USD/JPY. Существующее положение дел, по словам главы АФД, сохранится, пока отсутствует законодательно закрепленная модель хеджирования для форекс-дилеров.

Несмотря на убытки, рынок продолжает привлекать клиентов — по мнению собеседников “Ъ”, во многом это связано с тем, что его никак не затрагивают санкции. «Например, Московская биржа закрывает торги по японской иене (см. “Ъ” от 25 июля), а мы, наоборот, собираемся расширять список торгуемых инструментов»,— рассказал Кирилл Дронов. Старший юрист юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов отмечает, что санкционные ограничения направлены против реальных трансферов активов, а заключаемые форекс-дилерами сделки не являются поставочными.

В «Альфа-Форексе» связывают расширение клиентской базы с предоставлением торгов рублевыми парами USD/RUB и EUR/RUB, в отличие от других участников рынка.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин связывает приток клиентов прежде всего с надеждой на «легкую наживу». «Жадность — основное качество клиентов форекс-дилеров, чей типичный портрет следующий: молодой человек без хорошего образования с маленьким доходом и суммой на счете в пределах $10 тыс. Учитывая большое плечо и отсутствие опыта, бизнес-стратегия форекс-дилеров работает безотказно: клиент останется без денег»,— полагает эксперт.

Однако в третьем квартале волатильность в валюте снизилась, поэтому зарабатывающих клиентов станет больше, ожидает господин Дронов. Кроме того, одновременно растет интерес и к азиатским валютам дружественных стран (см. “Ъ” от 7 июля). Поэтому АФД инициировала «внесение изменений в базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, попросив Банк России дополнить перечень валютных пар», отмечает Евгений Машаров. В Банке России заявили, что официально базовый стандарт на рассмотрение профильного комитета по стандартам при регуляторе не поступал.

Ксения Куликова