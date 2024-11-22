Курс доллара превысил 103 руб. на форексе, евро — 108 руб.

Курс доллара на форексе растет на 2,3%, составляет 103,6 руб./$, следует из данных Investing.com. Курс евро рос до 108,1 руб./€, к 12:10 мск немного замедлил рост — до 107,7 руб./€ (+1,6%).

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Стоимость американской валюты поднялась выше 103 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Евро достиг максимума с 9 октября 2024 года.

19 ноября Центробанк сообщил, что курс доллара к рублю на 20 ноября составит 100,03 руб./$ (+0,09%). На 21 и 22 ноября регулятор установил курс американской валюты на уровне 100,21 руб./$ и 100,67 руб./$ соответственно. Курс евро с начала недели держался на уровне 105 руб./€ и был повышен до 106 руб./€ на пятницу, 22 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль проявляет слабость».