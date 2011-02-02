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12/10
СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России
12/10
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
01:55
В США арестован третий связанный с Трампом бизнесмен советского происхождения
12/10
Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию
02:12
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
01:20
Для разгона экоактивистов в Брюсселе применили слезоточивый газ
00:33
Саудовская Аравия подтвердила готовность принять военную помощь США
12/10
Джонсон призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии
12/10
В результате взрыва бомбы на границе Кении и Сомали погибли 11 полицейских
12/10
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
12/10
Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию
12/10
Минобороны сообщило о 100 тыс. беженцах из-за турецкой операции в Сирии
12/10
Глава фракции «Слуга народа» заявил, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса
12/10
Украина попросит усилить давление на Россию на встрече глав МИД ЕС
12/10
Лидеры протестующих в Эквадоре согласились на предложение президента пойти на диалог
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(обновлено: 11.10.2019)
Журнал Weekend. Рубрика "Звери"
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Автопилот
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Фотоагентство
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