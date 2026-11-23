В лаборатории РАН пообещали москвичам «самый сильный снегопад сезона»
Москву днем 24 ноября накроет крупный холодный атмосферный вихрь диаметром около 1 тыс. км. Он принесет в город «самый сильный снегопад сезона», сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) при Российской академии наук (РАН).
По данным XRAS, снег начнется после полудня, около 15:00. Осадки продолжатся почти без перерыва до середины 25 ноября. Наибольшая интенсивность снегопада ожидается в ночь со вторника на среду. Ожидается, что в столице выпадет до 15 см осадков, что может привести к формированию снежного покрова высотой до 10 см.
Центр циклона пройдет в 200 км к юго-востоку от Москвы — в районе Рязани. Атмосферное давление в городе за половину суток упадет почти на 10 мм ртутного столба, с 755 до 746. Температура опустится до 1…2 °C. К вечеру 24 ноября ветер усилится до 8–9 м/с, до конца следующего дня возможны порывы до 13–16 м/с. К концу недели в столице похолодает до 7…9 °C, и «придет настоящая зима», отметили в XRAS.
Снегопад также накроет Калугу, Тулу, Рязань, Владимир, Ярославль и Тверь. За два дня циклон может занести снегом почти всю центральную часть России. Как уточнили в лаборатории, «может получиться так, что снежный покров, который ляжет в европейской части страны во вторник-среду, сохранится до весны будущего года».
Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт. 24 ноября в столице прогнозируется желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, а также усиления ветра.