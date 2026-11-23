Центр циклона пройдет в 200 км к юго-востоку от Москвы — в районе Рязани. Атмосферное давление в городе за половину суток упадет почти на 10 мм ртутного столба, с 755 до 746. Температура опустится до 1…2 °C. К вечеру 24 ноября ветер усилится до 8–9 м/с, до конца следующего дня возможны порывы до 13–16 м/с. К концу недели в столице похолодает до 7…9 °C, и «придет настоящая зима», отметили в XRAS.