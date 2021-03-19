Поскольку слово «heel» переводится с английского как «пятка» или «каблук», получается, что ланкаширский хилер, он же heeler,— либо «пяточник», либо «каблучник». И даже в каком-то смысле «подкаблучник»: если рассматривать копыто как своего рода каблук, то как раз под таким каблуком и проводили свою жизнь многие поколения хилеров, научившихся ловко увертываться от копыт раскапризничавшейся скотины. Причем иметь дело этой собаке приходилось отнюдь не только с робкими овечками — ланкаширский хилер был призван гонять и коровьи стада, и табуны лошадей. И это при том, что вся собака составляет примерно от горшка два вершка: рост сантиметров 25, вес 3–5 килограммов и в придачу короткие лапки, вроде бы не предполагающие возможности посоревноваться в резвости с галопирующими скакунами.

И тем не менее перед нами пастух, и пастух талантливый и универсальный. Возможно, предки этих маленьких собак, уроженцы городка Ормскерк, что в графстве Ланкашир, появились на свет еще в те времена, когда на британские берега то и дело высаживались агрессивные викинги. Примерно с тех самых пор в здешних краях работали скотогонные собаки, известные в окрестностях как ормскеркские хилеры. Вот так работали они себе и работали, а потому вдруг — оп! — и куда-то подевались. Никто их вроде бы специально не изводил, просто они взяли да и исчезли, и к началу ХХ века порода сама собой ликвидировалась.

И Англия привыкла жить без хилеров. Шли годы, начинались и заканчивались мировые войны, распалась Британская империя, на троне прочно воссела Елизавета II, окруженная своими любимцами вельш-корги. И, глядя на них, кто-то, видимо, вспомнил, что, мол, была у нас еще одна такая собака, немного похожая на королевских корги, но вообще-то совсем другая, и куда же это она подевалась. Словом, в 1960–1970-х ормскеркского хилера было решено реинкарнировать. Взяли корги, прибавили к ним манчестерского терьера, возможно, добавили капельку еще какого-нибудь секретного ингредиента. И снова — оп! — к 1980 году хилер вернулся в мир столь же непринужденно, как в свое время исчез. И вот теперь он называется ланкаширским хилером, и, судя по сохранившимся изображениям столетней давности, получился практически неотличимым от своего исчезнувшего аналога.

Как только новосозданному ланкаширу, явно самой маленькой из всех пастушьих собак, поручили стадо, он тут же принялся им руководить, все так же ловко избегая ударов коровьих, лошадиных и тем более овечьих копыт,— словно он вообще никуда не уходил. Он был готов взять на себя попечение о скоте, однако поскольку с тучными стадами в сегодняшней Англии все обстоит не так хорошо, как век назад, среди пастушьих собак наметилась некоторая безработица. Ну и ничего страшного: ланкаширу все равно, кем работать, лишь бы работать, причем желательно — круглосуточно. Он прекрасно борется с грызунами на фермах или просто изгоняет крыс и мышей из дома своего хозяина; он отлично сторожит дом, в случае чего поднимая тревогу громким и довольно звучным лаем. Если попросят, он может сходить на охоту, например, на кролика, но в основном он, как и многие ранее узкоспециализированные породы, теперь исполняет обязанности собаки-компаньона. Причем компаньона хоть и мелкого, но всегда готового и встать на защиту своих людей: хилер — собака сильная, смелая, ловкая, крепкая и, если надо, умеющая отлично кусаться. Все-таки он овчарка. Хоть и очень миленькая.

В наших краях этот черно- или коричнево-подпалый, коротколапый, приземистый и крепкий малыш с торчащими треугольными ушками, острым носиком и умными глазками все еще настолько редок, что обычно принимается за дворняжку или метиса корги. В общем, покупая ланкашира, надо быть очень внимательным: есть среди нас такие заводчики, которые так и норовят тысяч за шестьдесят (или больше) впарить нам никакого не хилера, а просто черного щеночка невыясненных кровей, из которого потом может получиться буквально кто угодно. А это обидно, ведь замечательного «кого угодно» мы могли бы совершенно бесплатно забрать из приюта, сделав таким образом доброе дело.

Внешне ланкаширский хилер — собака очень забавная и симпатичная. Впрочем, внутренне он тоже очень даже ничего, характер у хилера просто золотой. Похоже, этот глубоко позитивный песик не знает, что такое плохое настроение, он всегда весел, жизнерадостен, игрив и лучится заразительным оптимизмом. И главное — он всегда и ко всему готов, прямо как пионер. Он согласен на любое затеянное своими любимыми людьми предприятие; ему нравится жить в гуще событий, и он непременно должен быть в курсе всего, что происходит в окружающем мире. Ну а если ничего интересного не предвидится, он без обид отправится поспать в ожидании лучших времен.

Однако злоупотреблять такой покладистостью и надолго оставлять ланкашира предоставленным самому себе не стоит. Собака эта энергичная и предприимчивая, совсем обходиться без хоть какой-нибудь работы она не умеет и сразу же принимается чахнуть и толстеть. То есть если хозяин не позаботится о физических и умственных упражнениях, хилер, не желая деградировать, определит себе сферу деятельности самостоятельно. И скорее всего, последствия его самозанятости вам не понравятся.

Ланкашир не очень любит быть один. И еще он не очень любит, когда хозяева куда-то бесконтрольно разбредаются. По его мнению, идеальное устройство жизни — это когда вся семья под чутким руководством хилера дружной толпой бегает туда-сюда и никто не позволяет себе отбиться от коллектива. Иногда, особенно по молодости, ланкашир пытается согнать своих людей в кучку, покусывая их за пятки — так, как в свои пастушьи времена он поступал с непослушными коровами. От этой милой привычки его лучше бы отучить.

Как правило, это не сложно, хилеры вполне обучаемы. Они умные, не ленивые, все схватывают на лету, при этом обычно не вредничают, не делают вид, будто бы никого не слышат и ничего не понимают. К тому же они высоко ценят хозяйскую похвалу, да и вообще любое проявление внимания. Поэтому иногда эти довольно хитрые собаки способны и на озорство: так, они могут притвориться, что вдруг забыли давно известную им простейшую команду. И пока потрясенный хозяин пытается понять, что же это такое случилось с его умной собакой, сама умная собака, похоже, просто покатывается со смеху. Это она так шутит.

Любимая компания для хилера — это шустрые и не слишком маленькие дети, возня с ними ланкашира не утомляет вообще никогда. Что до незнакомых людей, то насчет них у этой собаки всегда есть ряд сомнений. Впрочем, если незнакомец докажет свою добропорядочность и станет вхож в дом, хилер готов до некоторой степени полюбить и его. А вообще ланкашир умеет быть настолько милым и любезным, что этих доброжелательных собак часто берут на работу в больницы и дома престарелых: благотворное общество ланкаширского хилера и приятное выражение его лица действуют на людей утешительно и бодряще. В его ликующем присутствии некоторый прилив оптимизма ощущают даже самые приунывшие страдальцы.

Так же приветлив он будет и с посторонними собаками — если полностью уверен, что те не обидят его хозяев. А вот с людьми или собаками, сочтенными ланкаширом опасными, он всегда готов вступить в битву. Так что стаду — то есть хозяевам — этой собаки надо постараться не ставить своего пастуха в опасное положение: очень важно, чтобы он, решив, что вы нуждаетесь в защите, не затеял драку с алабаем или еще каким тоса-ину. Ведь, при всем уважении к ланкаширскому хилеру, с таким противником ему справиться вряд ли удастся. Впрочем, как знать. Его ловкость и потрясающе быстрая реакция могут вконец измотать могучего, но не столь выносливого противника, главное, на зуб тому не попасться.

Сам он о своей безопасности задумываться не будет, потому что им руководят отвага, любовь к людям и гипертрофированное чувство долга. А так-то он вовсе не агрессивен, без причины никого задирать не станет. Он ласковый, добрый, веселый — и очень удобный: жилищные условия ему подходят любые, хотя, конечно, загородный дом с участком, наполненным кротами и белками, развлечет собаку лучше безжизненной городской квартиры. Он непривередлив в еде, весьма здоров, живет лет 15 и радуется всему, что посылает ему судьба. Он настолько тактичен, что даже не требует зимней одежды, ибо в холода умеет самостоятельно утепляться, отращивая приличный подшерсток, так что к зиме обычно вполне гладкошерстный хилер становится куда пушистее летнего.

Неунывающий, трудолюбивый, в меру послушный, ласковый, игривый — ланкаширский хилер настолько мил, что ему хочется всячески потакать. И потакайте, но все же не всячески: если эта довольно самоуверенная душечка не будет твердо знать своего места в доме, она, скорее всего, обзаведется манией величия и вместо роли всеобщего любимца возьмет на себя функции любимого вождя и руководителя, самого главного начальника и вообще императора всей планеты. А жить с таким высшим существом под одной крышей — то еще удовольствие. Все-таки не для того мы родились на свет, чтобы быть в услужении у собственной собаки. Хотя, может, как раз для этого?