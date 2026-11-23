«Провал COP31 стал одной из низших точек в глобальной борьбе с изменениями климата»
Экологический саммит ООН завершился безрезультатно: реакция мировых СМИ
Провал самой долгой в истории климатической конференции ООН — COP 31, завершившейся без принятия итогового соглашения, одна из главных тем обсуждения в мировых медиа. Кто-то из наблюдателей пытается определить виновников, кто-то утверждает, что в нынешних условиях она была обречена на провал с самого начала.
Крах климатических переговоров ООН из-за ископаемого топлива назревал годами
Набрать обороты на экологическом саммите этого года COP31 изначально было непросто. Руководителям стран и простым людям приходится сталкиваться с множеством проблем помимо экстремальных погодных условий — от войн и экономической нестабильности до опасений по поводу искусственного интеллекта. Прошлогодняя конференция по климату, проходившая в Бразилии, имела все предпосылки для достижения исторического результата, но закончилась провалом… И все-таки у защитников окружающей среды, климатологов и участников переговоров из многих стран оставалась надежда на то, что удастся добиться определенного прогресса в решении проблемы главной причины изменения климата — использования угля, нефти и газа… Однако добиться согласия стран по поводу дорожной карты по постепенному отказу от ископаемых видов топлива — задача непростая, особенно если речь идет о таких крупных производителях нефти, как Саудовская Аравия, Россия и США, или о таких крупных потребителях угля, как Китай и Индия… В итоговых соглашениях двух предыдущих конференций ископаемые виды топлива не упоминались. А у нынешней не было даже итогового соглашения.
Последний раз, когда переговоры ООН по климату закончились без принятия соглашения, случился в Копенгагене в 2009 году… Нынешние климатические переговоры проходили на фоне сложной ситуации, связанной с резким ростом цен на энергоносители и геополитической напряженностью, вызванной войной в Иране… Соглашение, которое планировалось принять по итогам саммита, было призвано определить, как мир будет бороться с изменением климата, которое становится причиной аномальной жары, наводнений и других природных катастроф. Участники саммита испытывали давление: от них требовали продемонстрировать прогресс в решении проблемы стремительного роста выбросов парниковых газов в год, отмеченный климатическими бедствиями от Европы до Непала и Индонезии… Для того чтобы избежать самых катастрофических последствий потепления, эксперты говорят, что миру необходимо срочно и значительно сократить выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива.
Deutschlandfunk (Кёльн, Германия)
Нефть, уголь и газ: почему провалилась COP31
COP31 закончилась безрезультатно. Почти 200 стран-участниц не смогли договориться по итоговому документу. Камнем преткновения стал вопрос обращения с ископаемым топливом. Это большой шаг назад для борьбы с изменениями климата: после более двух недель сложных переговоров самая долгая в истории конференция по климату закончилась без принятия итогового документа. Конференция прошла под знаком попыток важнейших нефтяных держав, таких как Саудовская Аравия и Россия, обратить вспять итоги решения прошлых конференций. В ответ на это возникло сопротивление. Среди прочих Евросоюз, Панама и небольшие островные государства требовали глобальной приверженности отказу от ископаемого топлива. На COP31 стало очевидно, что некоторые страны… готовы ставить под вопрос научный консенсус, если это служит их экономическим интересам. Провал COP31 стал одной из низших точек в глобальной борьбе с изменениями климата.
Конференция COP31 завершилась без принятия климатического пакта из-за отсутствия консенсуса по исключению упоминаний об ископаемых видах топлива и пустых финансовых обещаний.
Многие эксперты считают COP31 крупным политическим провалом, поскольку конференция проходила на фоне войн, геополитической напряженности, экономической неопределенности и нарастания климатических рисков. По всему миру страны сталкиваются с растущим давлением в сфере энергетической безопасности, конкурентоспособности промышленности и бюджетных проблем… Эксперты также отметили то, как ЕС совершенно провалил попытки принять на себя лидерство в борьбе с изменением климата в отсутствие США (вышедших из Парижских соглашений.— “Ъ”)… Итоги COP31 отражают вопиющее отсутствие политической целеустремленности и ответственности.