Набрать обороты на экологическом саммите этого года COP31 изначально было непросто. Руководителям стран и простым людям приходится сталкиваться с множеством проблем помимо экстремальных погодных условий — от войн и экономической нестабильности до опасений по поводу искусственного интеллекта. Прошлогодняя конференция по климату, проходившая в Бразилии, имела все предпосылки для достижения исторического результата, но закончилась провалом… И все-таки у защитников окружающей среды, климатологов и участников переговоров из многих стран оставалась надежда на то, что удастся добиться определенного прогресса в решении проблемы главной причины изменения климата — использования угля, нефти и газа… Однако добиться согласия стран по поводу дорожной карты по постепенному отказу от ископаемых видов топлива — задача непростая, особенно если речь идет о таких крупных производителях нефти, как Саудовская Аравия, Россия и США, или о таких крупных потребителях угля, как Китай и Индия… В итоговых соглашениях двух предыдущих конференций ископаемые виды топлива не упоминались. А у нынешней не было даже итогового соглашения.