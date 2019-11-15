Живы еще люди, помнящие, как в 1990-е годы на невинный, еще практически советский рынок попыталось проникнуть детское питание под названием «Бледина». Между прочим, хорошее такое питание — но «Бледина»! Все хихикали, но мало кто покупал. Попытка проникновения провалилась.

Или взять собаку породы муди. Отличная ведь собака — но муди! Да, в нашей стране ударение в этом слове предлагается ставить на «и», как бы по-французски. Но порода-то венгерская! А в венгерском языке ударение обычно приходится именно на первый слог. Впрочем, русский язык велик и могуч, поэтому тут куда ударение ни ставь, все равно получается не очень.

Так или иначе, муди в нашей стране встречаются нечасто, разведением этой милой породы (около 500–1000 долларов за щеночка) у нас занимается от силы пара заводчиков. Неужели все дело в сомнительном названии? Вряд ли — вот какие-нибудь грюнендали, порселены или тервюрены звучат куда изысканней, а их у нас тоже раз-два и обчелся. Хотя побольше, чем бедных муди. Которых, если честно, и на родине не избыток. Но все же в Венгрии они есть, попадаются они и в прочей Европе, и в Америке, где их не просто любят как друзей человека, но, бывает, и работой обеспечивают: муди талантливо вынюхивают наркотики и помогают спасателям находить людей под завалами. Разумеется, у муди отличное обоняние — впрочем, почти у всех собак оно отличное. Но далеко не все собаки отличаются мудиевскими умом, трудолюбием, выносливостью и стремлением быть полезными. Тем более этим нечасто отличаются небольшие собаки, а муди как раз совсем небольшой. Сантиметров сорок в высоту, с десяток килограммов весом — не карманная собачка, конечно, но и не гигант. Но скромные размеры никогда не мешали муди исполнять свой долг. А его исторический долг — быть хорошей овчаркой. Для того его и выводили.

Хотя на самом деле никто муди специально не выводил, по крайне мере до XIX века. Просто как-то так само собой получилось — пастухам нужны были универсальные собаки, способные не просто пасти кого угодно, но еще и защитить стадо от диких зверей или злых людей, но при этом экономичные, чтоб на прокорм особо не разоряться. Да — и еще хотелось бы, чтоб пастушья собака была веселым компаньоном, умела сторожить дом, ловко ловила крыс и мышей, была способна защитить хозяина, при случае могла бы сходить на охоту за кем скажут и заодно заботилась бы о хозяйских младенцах. Похоже, единственное, чего не требовали от муди,— это вышивания крестиком. И может, зря не требовали.

Официально муди считается довольно молодой породой, известной всего лишь с позапрошлого века и признанной разными кинологическими организациями и того позже, в первой половине века прошлого. Однако на самом деле в Венгрии и соседних странах подобные собаки, похоже, водились еще в Средневековье, просто тогда никто не считал нужным выделять простонародных псов-пастушков в отдельную породу. А от кого они произошли — сказать трудно. Возможно, где-то в полях и лугах встречались чрезвычайно похожие на муди и очень древние хорватские овчарки, немецкие шафпудели, которые, вопреки названию, не столько пудели, сколько профессиональные надсмотрщики за овцами, веселые венгерские пастухи пуми и с ног до головы увешанные дредами другие маленькие венгерские пастухи, пули. А еще там, скорее всего, побывали некие бельгийские овчарки — возможно, малинуа — и считающиеся самыми умными собаками на свете бордер-колли. Ну и наверняка кто-то еще, пастухи вязки своих самостоятельных питомцев не слишком-то контролировали. Они просто отбирали самых способных из получившихся щенков, и все это длилось веками. Вот так в конце концов и образовались муди, собаки, талантливые во всех отношениях.

И весьма забавные внешне. Муди язык не повернется назвать собакой изумительной красоты, они ничуть не элегантны и не изысканны. А все из-за шерсти — короткой, гладкой, даже прилизанной на голове и довольно длинной и вьющейся на всей остальной тушке. Эта странная шерсть придает муди некоторую бочкообразность, которой на самом деле нет. Если муди побрить, она окажется стройной и даже поджарой,— но зачем же ее брить? Ее локоны — ее паспорт.

Помимо эксклюзивной шерсти у муди есть большие треугольные торчащие уши, умные миндалевидные глаза и произвольной длины хвост, иногда роскошный и пушистый, а иногда довольно невразумительный. Впрочем, хвост есть далеко не всегда — иногда, в странах, где это еще допустимо, его купируют, а некоторые муди рождаются куцыми, им это разрешается. Как разрешается им цветовое разнообразие: эти венгерские овчарки могут быть черными, белыми, коричневыми, пепельными, желтоватыми или мраморными, в пятнышках — им любой окрас к лицу. Потому что такому веселому и доброжелательному лицу идет вообще все что угодно.

Муди настолько нравится жить, что с его лица почти никогда не сходит счастливая улыбка. С этой улыбкой он пасет коров, овец, свиней и даже уток с гусями, а если те его не слушаются, он может звонко лаять или даже слегка ущипнуть упрямую скотину. Однако упрямая скотина, бывает, жаждет мести — и если в мстящей утке нет ничего особо страшного, то лягающая маленькую собаку корова или даже овца могут и насмерть зашибить. Поэтому муди стали верткими, гибкими, ловкими, прыгучими, сообразительными, да еще и учащимися на своих ошибках, что помогает им не только в пастушьей работе, но и на охоте.

Впрочем, сейчас муди все чаще заводят не для работы, а так, для души. И для души он тоже подходит идеально: в этой собаке самостоятельность странным образом сочетается с невероятной привязанностью к хозяевам. Муди не просто любит своих людей, он в них нуждается и терпеть не может одиночество. Он не навязчив и не приставуч, ему просто надо, чтобы его люди были где-то рядом, а он уж их как-нибудь попасет. Кстати — бывает, что юные муди, пытаясь сбить в кучку хозяйских детей, позволяют себе их слегка пощипывать за всякие части тела — так, как рабочие муди поступают с курируемыми ими овцами. Так вот: такое поведение надо пресекать. Впрочем, с воспитанием муди проблем обычно не бывает, эти собаки прямо в рот хозяевам смотрят. Единственное, что может слега притормозить образовательный процесс,— это чрезмерная собачья эмоциональность: муди бывает трудно усидеть на месте, ему хочется скорее куда-нибудь побежать и что-нибудь сделать, а просто так смирно выслушивать хозяйские поучения ему сложно, да и скучно. Поэтому перед учебой муди хорошо бы как следует выгулять, чтобы собачка немного утомилась и была поусидчивей. Хотя, если честно, утомить муди непросто.

Учиться они рады даже «за так» — никакой особой мотивации им обычно не требуется, достаточно устной похвалы. Впрочем, от угощения или новой игрушки муди тоже не откажется, они все воспринимают с восторгом и благодарностью. Кроме, конечно, грубого обращения.

И безделья. Муди активны и предприимчивы, и если у вас нет для них стада овец или хотя бы пары нуждающихся в присмотре уток, придется вам придумать для собаки подобающее занятие, хотя бы аджилити или продвинутый курс дрессировки. Муди, чей ум и тело пребывают в безделье, может стать довольно проблемным домочадцем — ему ведь скучно, вот он и развлекается раздиранием диванных подушек, уничтожением обуви, отколупыванием обоев. Поэтому людям, проводящим жизнь на работе, муди заводить нельзя — с этой собакой нужно много гулять и заниматься, и только тогда этот пес будет таким, как ему положено, то есть счастливым, веселым, уравновешенным и милым. Правда, довольно шумным: муди привыкли управлять стадом при помощи громкого и звонкого лая, и привычка сотрясать воздух так при них и осталась. Поэтому муди считаются не слишком удобными обитателями городской квартиры — соседи могут вознегодовать.

А вот для загородного дома муди — собака идеальная. Но именно что для дома, жизнь в будке не для нее. В конуре ей будет отчаянно грустно, ведь она, вся такая умная, свободолюбивая и самостоятельная, на самом деле всеми своими десятью килограммами устремлена к обожаемым людям. Муди не видит себя цепным псом, только полноправным членом семьи, не хуже других. Но и не лучше — у большинства муди нет склонности к доминированию, они не стремятся захватить лидерские позиции и диктовать всем свою волю. Эту собаку не надо ставить на место. С ней можно просто дружить на равных, она не обнаглеет. Разве что самую капельку.

Венгры утверждают: муди — собака редкая, но еще большая редкость — муди с дурным характером. Характер у муди и правда золотой. Верные, послушные, всем довольные, ласковые, не навязчивые, не агрессивные, но смелые, неутомимые и доброжелательные, они обычно прекрасно ладят с прочими домашними любимцами, заботливо и ответственно приглядывают за детьми и не стремятся ввязаться в собачьи драки. Правда, к незнакомым людям муди относятся с легким сомнением — не повредит ли этот не пойми кто драгоценным хозяевам.

Да, с муди придется много заниматься. Но не в бытовом смысле: в еде он неприхотлив, на здоровье не жалуется, приступами меланхолии и обидчивостью не страдает, даже его забавная шерсть особого ухода не просит. А пару раз в неделю расчесать ласковую и благодарную собаку — разве это труд?