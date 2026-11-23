«Неожиданностей было, мягко говоря, многовато»
Владимир Осипов — об итогах первого круга РПЛ
Единоличным лидером чемпионата России по футболу после первого круга стало московское «Динамо». Бело-голубые сыграли вничью на своем поле с «Краснодаром» 1:1, но соперники из первой пятерки также потеряли очки.
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В 15-м туре, который завершал первый круг, неожиданностей было, мягко говоря, многовато. Все лидеры из первой пятерки потеряли очки, а ЦСКА и «Зенит» вообще уступили командам, которым точно не должны были проигрывать. Армейцы дома «Ахмату» 1:2, а «Зенит» на выезде «Рубину» — 1:3. Близок к успеху был московский «Спартак», который встречался в Каспийске с махачкалинским «Динамо». Команда Хуана Карлоса Карседо долго вела в счете, после того как Роман Зобнин забил на 14-й минуте. Но в самой концовке хозяева смогли буквально вырвать ничью.
«Спартак» в этот раз смотрелся бледно. Моментов создал немного, и лучший игрок матча защитник хозяев Темиркан Сундуков после финального свистка рассказал, что главный тренер махачкалинской команды Вадим Евсеев нашел в перерыве нужные слова:
«Тренер взбодрил нас в перерыве, сказал: “У нас все получается, надо давить, надо прессинговать, и мы свой момент забьем”».
В итоге «Спартак» вместо того, чтобы возглавлять турнирную таблицу вместе с московским «Динамо», остался третьим, хотя и отстает от бело-голубых всего на два очка, а от «Зенита», который идет вторым — на одно.
Без резонансных ситуаций в 15-м туре не обошлось. В центральном противостоянии выходных «Динамо»—«Краснодар» в конце первого тайма при счете 1:1 арбитр Кирилл Левников удалил защитника хозяев Максима Осипенко, который сфолил на Джоне Кордобе. После финального свистка полузащитник столичной команды Данил Глебов жестко раскритиковал это решение в прямом эфире федерального спортивного телеканала, хотя эксперты были согласны с судьей:
«Удаление, ну, что это такое? Опытный арбитр берет убивает игру. Такой хороший футбол, я считаю, был до удаления, и взять и превратить игру вот в это — издевательство».
Эта ничья не помешала «Динамо» стать единоличным лидером в турнирной таблице. «Краснодар» четвертый, и отставание от бело-голубых внушительное, пять очков. Замыкает пятерку лидеров теперь ЦСКА.
Внизу турнирной таблицы не менее плотно. И здесь непростую задачу решает московский «Локомотив», который находился в зоне прямого вылета. На матч с клубом «Родина» железнодорожников выводил Сергей Овчинников, который исполняет обязанности главного тренера. Восхищаться игрой «Локо» пока рано, но команда одержала победу 1:0 и выбралась на 13-е место. На вопрос, есть ли давление на команду и тренерский штаб «Локомотива», Овчинников ответил так:
«Конечно, есть. Безусловно, мы понимаем весь груз ответственности, всю сложность ситуации. Поэтому ничего нам не остается, как много работать, быть скромными и стараться исправить ситуацию».
В следующем туре 29 ноября «Локомотив» на своем поле сойдется с махачкалинским «Динамо» в Москве. Центральным матчем 16-го тура будет противостояние ЦСКА—«Зенит» в субботу на «ВЭБ Арене».