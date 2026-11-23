В 15-м туре, который завершал первый круг, неожиданностей было, мягко говоря, многовато. Все лидеры из первой пятерки потеряли очки, а ЦСКА и «Зенит» вообще уступили командам, которым точно не должны были проигрывать. Армейцы дома «Ахмату» 1:2, а «Зенит» на выезде «Рубину» — 1:3. Близок к успеху был московский «Спартак», который встречался в Каспийске с махачкалинским «Динамо». Команда Хуана Карлоса Карседо долго вела в счете, после того как Роман Зобнин забил на 14-й минуте. Но в самой концовке хозяева смогли буквально вырвать ничью.