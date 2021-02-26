Некоторые мыслители античности были уверены: сколопендра — это ужасное морское чудовище размером с кита и почему-то с волосатыми ноздрями. Что же, они ошибались. И тем не менее полюбить сколопендру способен не каждый. Впрочем, если хорошенько подумать — а почему бы ее и не полюбить? Вот креветок, например, любят многие. А креветка и сколопендра — это в некоторой степени родственники, кузены, объединенные общим типом членистоногих. Так что вы просто представьте себе, что перед вами такая вот оригинальная креветка. Плоская, многоногая, извилистая…

И длинная. Сколопендр на свете очень много, но, согласитесь, если уж заводить такую прелесть — так зачем размениваться на всякую мелюзгу? Давайте уж сразу возьмем самую крупную, тридцатисантиметровую (и больше) Scolopendra gigantea, гигантскую сколопендру, жительницу Южной Америки, а также Ямайки и Тринидада. У этой красавицы, в отличие от копошащейся под крымскими камнями мелюзги, хотя бы есть за что подержаться; а если кому на нее даже посмотреть страшно, тот пусть вспомнит о доисторических многоножках, которые дорастали до двух метров. Вот это действительно было жутко…Рядом с такими даже самая гигантская сколопендра современности — не более чем котенок по сравнению с саблезубым тигром.

С научной точки зрения сколопендра — это губоногая многоножка из семейства настоящих сколопендр отряда сколопендровых и типа членистоногих. И да, она ядовитая — если вы, к примеру, сверчок, таракан, лягушка или птичка, то для вас укус этой многоножки будет фатальным. Ну а если вы все-таки человек, умереть вы, скорее всего, не умрете, но пострадать все же придется. Сам укус похож на пчелиный, не страшнее, но вот яд сколопендры несколько противнее и грозит укушенному болью, отеком, слабостью, тошнотой, головокружением, повышенной температурой, онемением и даже временным параличом, но это редко. Укус надо поскорее промыть, протереть спиртом и постараться утешиться тем, что восточная медицина считает яд сколопендры страшно полезным для лечения ревматизма, почечных колик и кожных болезней. Но на всякий случай стоит сходить к врачу. Через несколько часов (или дней) все неприятные последствия укуса должны пройти. Если вы не аллергик — аллергику сколопендру лучше, наверное, не заводить вовсе. Впрочем, в доме с маленькими детьми сколопендра тоже не очень уместна. Не слишком подходит она и людям, жаждущим применять ласку к своим домашним питомцам: многоножка нежностей не ценит. Некоторые обладатели этой красотищи любят брать ее в руки или даже пускать поползать по хозяйскому телу, но и такие невинные забавы бывают чреваты малоприятными последствиями: даже если сколопендра вас не укусит, ее лапки могут оставлять ядовитые следы, от чего на коже бывает довольно заметное раздражение и даже воспаление. В общем, сколопендру тискать не надо бы. А надо оставить ее в покое и просто любоваться этим странным существом.

Потому что, если как следует и без предубеждения присмотреться, гигантская сколопендра очень даже хороша собой. Она темно-рыжая, медно-золотистая или коричневая, иногда с зеленоватым, красным, желтым, фиолетовым отливами — окрасы многоножек разнообразны и могут меняться в течение их жизни. Она такая блестящая, гибкая, изящная, оформленная усиками-антеннами и бахромой ножек… По сути своей сколопендра — существо мягкотелое, но ее нежное естество спрятано под пластинчатым панцирем, экзоскелетом, состоящим из сегментов, которых может быть 21–23. Каждому сегменту положена своя пара когтистых ножек, торчащих перпендикулярно. Вот только передние, головные ножки давным-давно превратились в ногочелюсти, те самые страшные клыки, которыми сколопендра всех вокруг кусает. А самые задние ножки длиннее остальных и вытянуты назад — так надо для удобства передвижения.

Что касается характера сколопендры, то перед нами глубокий интроверт, настолько не нуждающийся в обществе, в том числе и в обществе себе подобных, что кое-кто из них научился размножаться без постороннего содействия, партеногенезом, лишь бы ни с кем не встречаться. При этом сколопендры считаются неплохими матерями — многие их них преданно охраняют кладку. Впрочем, когда детки наконец появятся на свет, даже нежная мать может отнестись к ним потребительски: каннибализм среди многоножек не то чтобы общепринят, но возможен. Словом, если ваша сколопендра размножилась, молодняк лучше бы от нее отсадить.

Живет гигантская сколопендра очень прилично, в неволе — лет до семи. И всю жизнь она будет потихоньку расти. Однако ее внешний жесткий покров вместе с ней расти не умеет, поэтому время от времени многоножке приходится линять, что делает ее на какое-то время мягкой, уязвимой и оттого еще более раздражительной. И даже не пытайтесь в этот сложный момент жизни утешить ее дружеским объятием — чем меньше вы трогаете сколопендру, тем и ей, и вам будет лучше.

Да, есть в мире невероятно дружелюбные многоножки, которые спокойно сидят на хозяйском плече и держат свой яд при себе. Однако чем они при этом руководствуются, нам понять не дано: психология членистоногих для нас пока еще загадка. Может, они и правда узнают своего человека? Может, они даже испытывают к нему некоторую симпатию? Любящие хозяева уверяют, что так оно и есть, однако все же столь покладистая и кроткая сколопендра — это большая редкость.

Что ж, потискаться с этим питомцем у вас не очень-то получится. Зато и хлопот с ним немного: сколопендре для полноценного и счастливого существования нужна сущая ерунда. Во-первых, конечно, террариум — теплый, с температурой в 25–27°C и с хорошей влажностью. И большой, чтоб был длиннее и заметно выше самой многоножки. И более чем хорошо закрывающийся: сколопендра — существо очень быстрое, ловкое и плоское, она может просочиться даже в самую узкую щель. На дно стоит насыпать песочек, кокосовый субстрат или торф — чтобы она там копошилась и устраивала норки, немного мха (для влажности) и поилку с водой, рассчитанную так, чтобы сколопендра в ней не утонула. Цветы, коряги, камни, амфоры и прочее в этом духе самой сколопендре особо ни к чему, разве что как напоминание о естественных условиях обитания. Однако поскольку мы не знаем, известна ли сколопендрам ностальгия, то скорее все эти аксессуары нужны просто для украшения, чтобы хозяйский глаз радовался. Однако чем больше в террариуме декора, тем сложнее будет разглядеть собственно многоножку — а это досадно.

На воле гигантская сколопендра — удачливый, ловкий и жестокий охотник, ест разных беспозвоночных, а также лягушек, птиц, мышей, в том числе иногда даже летучих, и вообще всех, до кого сумеет добраться. Она либо догоняет пытающуюся удрать жертву, либо тихо подползает к добыче (в случае с летучими мышами ей нетрудно доползти до свода пещеры, лапки у нее цепкие), хватает ее передними ногами и быстро кусает. Увы, гуманным убийцей ее назвать трудно: парализуя жертву ядом, сколопендра ест ее медленно, деликатно откусывая кусочки, и весь трагизм ситуации состоит в том, что часто жертва в это время все еще жива. Впрочем, странно было бы ожидать от членистоногих высоких моральных устоев. Вашу домашнюю сколопендру вы можете кормить пару раз в неделю мучными червями, тараканами, креветками, сверчками или замороженными (но оттаявшими) мышатами. Конечно, было бы куда приятнее, если бы она питалась лепестками роз и цветочным нектаром, но вот не питается. Зато ее застольные манеры безупречны: аккуратная сколопендра то и дело отрывается от трапезы, чтобы почистить усики и ножки, пропуская их через ногочелюсти. А поскольку ножек у нее даже больше, чем сорок, то дело это небыстрое.

Пусть и очень опрятная, зато мрачная, неласковая, нервная, агрессивная, необщительная, мнительная — у сколопендры очень плохое зрение, а потому в каждой тени она на всякий случай видит врага и предпочитает атаковать первой… Зачем кому-то такая нужна, спросите вы? Да примерно затем же, зачем людям аквариумные рыбки — с ними ведь тоже особо не понежничаешь. За ними можно только наблюдать и любоваться их красотой. Вот так и сколопендра: она по-своему прекрасна и совершенна, надо только приглядеться. Она проста и скромна в быту, она ест, копает норки, ползает, о чем-то думает, а вы за ней подглядываете и бегаете в зоомагазин за замороженными мышами.

К тому же обладатель гигантской сколопендры может довольно быстро избавиться от нежелательных знакомств: достаточно (лучше — надев перчатку) достать свою любимицу из террариума и начать знакомить ее с неприятными вам людьми, и очень скоро вы останетесь в гордом одиночестве.

Что ж, надеюсь, это именно то, чего вы хотели.