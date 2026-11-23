ВМС Индонезии задержали судно с веществами для ракетного топлива
Военно-морские силы (ВМС) Индонезии задержали судно MV Star Line, перевозившее из Китая в Бангладеш 405 т перхлората натрия — вещества, применяемого при изготовлении ракетного топлива, пишет The Economic Times. Судно остановили 7 ноября у Белавана на Северной Суматре. Через две недели военные объявили об изъятии груза.
Перхлорат натрия занимал 15 из 36 контейнеров на борту. По оценке представителей ВМС, такого количества потенциально хватит для производства до 100 ракет. Само вещество не является ни взрывчаткой, ни ракетным топливом: оно служит окислителем, поддерживающим горение, и применяется также в промышленности. Кроме того, военные обнаружили 54 поддона с миллионами незарегистрированных SIM-карт 4G LTE без записанных данных.
MV Star Line вышло из китайского Ляньюньгана и должно было прибыть в бангладешский порт Монгла 8 ноября. По данным индонезийских военных, судно незапланированно остановилось в водах страны для дозаправки. Патрульный корабль KRI Sigalu-857 перехватил его, заметив нарушения в движении. На вызовы по радио экипаж не отвечал.
Проверка выявила приостановку регистрации судна и признаки возможной подделки части перевозочных документов, отмечает The Economic Times. ВМС проверяют экипаж, бумаги и сведения о грузе, чтобы установить организаторов отправки и получателей. Имена импортера и конечных владельцев груза, а также название судоходной компании не раскрываются.