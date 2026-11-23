Перхлорат натрия занимал 15 из 36 контейнеров на борту. По оценке представителей ВМС, такого количества потенциально хватит для производства до 100 ракет. Само вещество не является ни взрывчаткой, ни ракетным топливом: оно служит окислителем, поддерживающим горение, и применяется также в промышленности. Кроме того, военные обнаружили 54 поддона с миллионами незарегистрированных SIM-карт 4G LTE без записанных данных.