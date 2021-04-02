В некоторых англоязычных странах ее принято называть Diamond Eye, то есть «бриллиантовый глаз». Похоже на название очередного фильма бондианы, не правда ли? Но правда заключается в том, что никакого «бриллиантового глаза» не существует, хоть глаз-алмаз у этих кошек действительно блестит, это их породный признак. На самом деле эта порода называется као-мани или даже кхао-мани, что в переводе с тайского языка означает что-то типа «белая драгоценность». А по мнению гугл-переводчика — «белый орнамент», хотя где там гугл увидел орнамент? Нет на этой кошке никакого орнамента, она белая-пребелая, без каких-либо дополнительных украшений и архитектурных излишеств. Единственное цветное пятно этих лаконичных кошек — их глаза, не просто голубые, зеленые, золотые, янтарные, но еще и сияющие, подобно бриллиантам в лучах театральной люстры.

Но самое для этой породы оно — чтоб глаза были разноцветными: один, к примеру, синий, другой золотой. Такая гетерохромия у као-мани встречается не на каждом шагу, однако несколько чаще, чем у других. Поэтому существует ошибочное мнение, будто бы все «белые драгоценности» непременно обладают глазами разного цвета. А это не так. Хотя всем хотелось бы, и именно поэтому кошки с гетерохромией стоят около 2000 долларов, то есть раза в два дороже прочих као-мани. Впрочем, цена эта более чем приблизительная: као-мани в мире немного, спрос сильно превышает предложение, поэтому бывали случаи, когда алчные продавцы просили (и получали) за разноглазого белого котенка по 20 000 евро! Многовато, конечно. А с другой стороны, ничего страшного, ведь као-мани непременно окупится: обладание кошкой этой породы сулит владельцу удачу и всяческое, в том числе и финансовое, процветание. Что-то подобное написано в специальной древнесиамской «Книге поэм о кошках», или даже «Книге кошачьих поэм», которая веке так в XIV начала самым высоким слогом описывать все существовавшие на тот момент в стране разновидности этих домашних любимцев.

Нужно понимать, что домашними любимцами као-мани (которые в прошлые века назывались как-то иначе, као-мани они стали всего-то лет сто назад) не считались — они были любимцами дворцовыми, и, наряду с белым слоном, в те времена могли принадлежать только членам королевской семьи. А за кражу этой драгоценности можно было схлопотать смертную казнь. Да и вывозить као-мани из Сиама не разрешалось, однако однажды все-таки как бы пришлось. Есть легенда, будто король Рама V, еще в позапрошлом веке изо всех сил не желая западной колонизации своей страны, будто бы подарил британскому консулу пару роскошных као-мани: мол, а вот и наш презент для вашей королевы! И этот жест был воспринят так благосклонно, что якобы стал одной из причин, почему Британия не сделала Сиам своей колонией, притом что все соседи Таиланда были прибраны к рукам какой-нибудь разновидностью европейцев. Как-то так као-мани и спасли свободу своей родины. Вот только были это не настоящие као-мани, а просто белый вариант куда более распространенной сиамской коши. Таким по-восточному изощренным способом затеявший подлог король Рама посмеялся над дикими англичанами, не способными отличить одну белую кошку от другой.

Такая дивная история. Жаль только, что достоверность ее довольно сомнительна. Но вот первое истинное явление као-мани миру произошло всего-то чуть больше 20 лет назад, когда пара кошек покинула Таиланд и перебралась жить в Америку. Потом потихоньку порода принялась знакомить с собой и некоторые другие страны. И в конце концов ее признали официальные фелинологические организации — случилось это в 2009 году, что для кошки с многовековой историей выглядит довольно нелепо. Будем надеяться, что официальное признание поможет као-мани как-то размножиться, ведь сейчас эти кошки считаются одними из самых редких в мире, а это ужасно обидно.

Конечно, все кошки — существа прехорошенькие, но као-мани с их сияющей белоснежной шкуркой и яркими, чуть раскосыми глазами не просто красивы, они великолепные принцессы кошачьего мира. Эта «белая драгоценность» не слишком велика, от двух до пяти килограммов, при этом обладает вполне крепким телосложением, сильными лапками, большими внимательными ушами, мягкой, гладкой и яркой шерстью без подшерстка и головой в форме сердечка. Новорожденные драгоценности иногда появляются на свет с темными пятнышками, преимущественно на голове (типа шляпки), от чего в рядах неопытных владельцев может начаться паника, ибо в истинной као-мани не может быть ничего темного. Так вот, паника эта напрасна: пройдет немного времени, и темные метки исчезнут. А если не исчезнут? Значит, вам за хорошие деньги впарили просто кошку, и теперь придется с этим смириться.

Не только аристократка, но аристократка восточная, тем не менее као-мани напрочь лишена какого-нибудь пафоса: она не кичлива, не надменна, не капризна, не церемонна, не мстительна и не обидчива. Ну или почти не мстительна и не обидчива. Эти странные кошки — создания весьма социальные, они ненавидят одиночество, поэтому као-мани, проводящая долгие часы без какой-либо компании, вполне может приняться за мстительное хулиганство или, наоборот, впадет в депрессию и потеряет интерес к жизни. В общем, если вы не имеете возможности лично развлекать свою драгоценность, вам стоит подумать о второй кошке, причем неважно какой породы. Впрочем, в друзья као-мани годится и собака, и даже кролик, или еще кто-то достаточно общительный, ведь эти кошки готовы дружить практически с кем угодно.

Хотя, конечно, лучше бы с человеком. Вынужденная веками терпеть приставания избалованных отпрысков сиамского королевского двора, као-мани должна была либо сбежать, либо заставить себя полюбить людей. И она выбрала любовь. Игривая и любопытная, као-мани всегда рядом с хозяевами: она помогает в мытье полов, разбирает сумки с продуктами, содействует в печатании на компьютере, интересуется перфоратором, сопровождает вас в ванную и сортир, постоянно путается под ногами, утаскивает нужные предметы, заглядывает в глаза — да еще и что-то приговаривает, причем вполне громко и даже пронзительно. Ну и конечно, спит в вашей кровати, а если вам это не нравится, то это ваши проблемы. Скажете, примерно то же самое делают многие кошки? Да, но као-мани делает это в три раза настойчивей. При этом каким-то удивительным образом этой кошке удается не быть назойливой. А как она умудряется сочетать деликатную интеллигентность с любвеобильностью и настойчивым желанием полностью завладеть своим хозяином — это очередная загадка небанальной кошачьей натуры.

Конечно, надоевшую као-мани можно прогнать. И она уйдет. Но обидится! И, возможно, специально что-нибудь разобьет. Или просто будет демонстративно сидеть к вам спиной и нарочито не обращать внимания на все ваши призывы. Ну а потом, конечно, все простит и снова примется показывать вам свою любовь. Но только желательно не на улице — верная као-мани готова сопровождать своих людей и на прогулке, но без особого удовольствия: большинство кошек этой породы не жаждут променадов, о побеге они не мечтают и считают, что место кошки — в доме. Если уж у вас почему-то не оказалось дворца.

Из любви — и еще от большого ума — као-мани готовы в какой-то мере поддаваться дрессировке. Например, их нетрудно научить давать лапку или приносить игрушку: обучение для белой драгоценности — своего рода развлечение, а поразвлечься эти кошки всегда готовы.

Как и поесть: с аппетитом у них все хорошо, хоть и не очень типично. Так, многие из этих жемчужин Востока помимо стандартной кошачьей еды очень любят еще и свежие фрукты, желательно спелое манго или папайю, но и яблоко тоже сгодится. Им главное — чтоб разнообразие было!

Очень красивая, жизнерадостная, но не буйная, привязчивая, доброжелательная, любвеобильная и не вредная, као-мани все же не лишена пары недостатков. Первый — это проблемы со слухом: увы, белые кошки имеют склонность к глухоте. Нет, отнюдь не все као-мани рождаются глухими, все не так ужасно, и тем не менее некоторый риск существует.

Ну а вторая проблема куда серьезнее: као-мани все еще очень мало. Впрочем, это вовсе не ее проблема. Это проблема нашего несовершенного мрачного мира, которому так не хватает чего-то светлого и сияющего. Вроде кошек породы као-мани.